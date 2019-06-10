狂PO政治文煩死！「5種FB好友」快取消追蹤　她實測驚：人生一片光明

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文／御姊愛



最近對數位社交感到有點倦怠，臉書上要不是滿滿奚落政治人物的新聞，要不就是大家用Snapchat變老變少變男變女照洗版，抱著無奈的心情，我開始展開清掃臉書貼文的行動，不必Unfriend，那未免太絕情；但Unfollow「取消追蹤」總可以。清完之後人生不必念心經也一片光明。

因此趁著錄音頻廣播的時候，跟大家分享5種其實取消追蹤也不可惜的朋友。

1.請取消追蹤那種只在臉書上瘋狂貼工作進度、進展報告的人

臉書不是不能拿來作為工作用途，但可以斟酌比例，我們是朋友，又不是你老闆，你跟哪些厲害的山頭重要人物見面合作關我們什麼事？如果50%工作，50%聊聊生活或分享知識倒也無妨，如果太多的炫耀或彰顯自己多優秀那就免了吧。

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這倒不是因為我們看不順眼別人好，而是每個人都有自己當下正在努力的目標，如果你覺得自己多多少少會受到這些老是貼工作佳績、應酬照的人影響，擔憂自己是不是太廢或努力得不夠，我想不如取消追蹤，按照自己的人生步驟來比較自在。

2.請取消追蹤那些只在意自己的人

有些人的臉書充滿了個人大頭照，吃飯來一張大頭照、穿衣服來一張大頭照、健身來一張大頭照、心情不美麗也來一張大頭照；另一種人是隱性的自戀，就是老愛玩一堆心理測驗，一下測出自己是楊過，一下測出自己是鋼鐵人，還貼出來非要朋友看，當真要我們說真心話嗎？

「你既不是楊過更不是鋼鐵人，你就是一個無聊會玩這種測驗也不介意個資被使用的人。」

Snapchat照片新功能頭兩三天是蠻有趣的，看著有意思，但幾天後簡直膩到極點，各種修圖修容的趣味app都是如此這般有生命週期，要不你就一開始就玩，要不就不要再貼出來，說真的，真的在意你變老變年輕長怎樣的，只有你自己。



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3.請取消追蹤那些政治狂或天天抱怨的人

想必這一年的臉書都將會充滿各種政治文，如果當作娛樂消遣也無妨， 例如眼球中央電視台就讓我的人生多笑了幾聲，但你一定也有幾個認真在大肆發表各種個人意（偏）見的人，不妨就取消追蹤圖個清淨。

4.請取消那些喜歡分享奇異或是讓人不舒服照片的人

如果你跟我一樣是高敏感類型的人，應該時常對於臉書上各種暴力、血腥、靈異、奇形怪狀的照片感到很不舒服，那些貼的人並不一定都是惡意，有時只是希望你可以更關心流浪狗貓，所以貼一些毛小孩慘況給你看，而且一貼再貼...

此時我們便會陷入糾結，如果取消追蹤這些人，感覺我們很冷血，但不取消這些人，我們的感官刺激似乎又太強烈不舒服，嘿，我想建議你，就取消吧，取消追蹤並不代表我們不在意這些重要的議題，而是選擇哪些資訊會呈現在我們的眼前。

在賦予同理他人的心意之前，也別忘了尊重自己真實的感受。



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5.請取消追蹤之前為了人情而（勉強）加入的人

有些人跟你有一面之緣，所以因緣際會的把彼此加入，沒想到日後再也沒有見面的機會，你也並不真的對他的生活感到好奇，那麼，建議就取消追蹤吧！

不用害怕取消追蹤就會讓自己錯失很多合作機會，對方如果真心要找你，還是會聯繫上你，太多時候我們根本忘了自己到底加過哪些人，但想要與對方合作時，你還是會天涯海角把他挖出來，不是嗎？

臉書貼文或許跟演算法有關，但除此之外，我們還是能夠拿回部分的主導權，我們有權利選擇哪些人事物不應該影響自己的生活。

本文作者：御姊愛MissAnita

政大新聞所博士班，政大廣電所碩士班畢。現任職數位創意行銷公司擔任營運長及媒體專欄作家。在商業週刊、GQ雜誌、各大新聞媒體網站、女性社群媒體皆有專欄。

本文經授權轉自：MissAnita 御姊愛

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