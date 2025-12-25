替張文下跪道歉引議　醫揭「加害者父母」高度創傷恐釀憂鬱症

▲張文父母下跪向社會大眾道歉。（圖／記者黃彥傑攝）

記者趙于婷／台北報導

張文在台北車站和中山商圈犯下隨機攻擊事件，其父母也在公開場合下跪致歉，引發社會關注。精神科醫師指出，「加害者的父母」往往會承受高度且複合型的心理創傷，強度不亞於直接受害者家屬，只是社會較少允許他們表達痛苦，長期下來可能出現「憂鬱症、自我懲罰傾向、情緒麻木或解離反應」。

精神科醫師楊聰財說明，加害者父母會承受很大的心理壓力，包括極端的罪疚感與自責，會認為是不是自己沒教好小孩，其實這是一種非理性的責任內化，心理學稱為「過度責任歸因」，即把不可控事件全歸因於自己。

另外，也會出現「創傷後壓力反應」，即便他們不是直接目擊者，也可能出現「替代性創傷」，可能症狀包括「反覆想起新聞畫面或關鍵字、失眠、惡夢、看到捷運、刀具、警車就強烈焦慮、心跳加快、胸悶、恐慌」等，尤其「下跪道歉」本身，對心理來說是一個高度羞辱與暴露的情境，會被大腦記憶為創傷事件。

楊聰財說，父母在長期羞愧感之下，會侵蝕自我價值感，是慢性心理創傷的核心，高度可能留下長期後遺症，如慢性憂鬱症、複雜性哀傷，因為他們同時失去孩子，又無法被允許哀悼。

楊聰財提醒，當社會選擇對家屬施加道德暴力時，創傷只會擴散，而不會終止，理解加害者家屬的痛苦，並不是為加害行為開脫，一個成熟社會，不是沒有憤怒，而是知道憤怒不該指向無辜者。