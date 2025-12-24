異位性皮膚炎常發作無關日用品　研究揭源頭竟是「植物萃取成分」

▲許多人苦於異位性皮膚炎反覆發作，大型研究發現竟可能和特定植物性成分的持續刺激有關。（示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／綜合報導

台灣是過敏王國，許多人肌膚敏感，異位性皮膚炎反覆發作，常擔心會不會接觸或使用哪些常見物品便誘發紅、腫、癢。根據最新大型研究，其實病友不會對一堆日用品過敏，發作主因意外來自於特定植物性成分的持續刺激，例如肌膚不適時還使用標榜天然、含植物萃取的保養品，反而更容易放大免疫反應。

專攻基因、精準醫學的台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書分享，今年12月有一篇發表在國際醫學期刊《Contact Dermatitis》的研究，其系統性分析超過40年、逾40萬人的研究資料，重新檢視異位性皮膚炎患者是否真的「對什麼都過敏」，結果顯示，多數病人並不會對所有外來物都產生接觸性敏感，問題集中在特定類型的成分。

進一步分析發現，真正與過敏反應關聯較高的是植物性化合物，像是菊科植物相關成分，或倍半萜內酯這類分子，常常出現在精油、草本萃取、天然配方裡。

張家銘寫道，若從分子特性來看，這點其實不難理解，因為許多植物性化合物在自然界本就有刺激或防禦的角色，當皮膚屏障受損、免疫訊號偏高時，這些分子進入皮膚，容易被｢放大解讀」，進而引發紅、癢、脫屑等反應。

對此發現，張家銘指出，可能會顛覆不少民眾「天然等於溫和」的想像，卻也可解釋為何有些患者改用草本、精油或天然配方後，皮膚狀況反而更不穩定。

張家銘提到，異位性皮膚炎真正棘手的地方，往往不只在症狀，而是長期陷入「愈天然愈好」的保養迷思，每當膚況不佳即更換產品，這看似積極，卻使免疫系統持續處於警戒狀態，反而難以真正穩定。

針對實際可行的調整，張家銘認為，其實很單純，建議當皮膚不穩定時，暫時避開成分複雜、香氣明顯、植物萃取濃度高的產品，回到成分單純、無香料的基礎保濕，並給皮膚至少2至4周的喘息，因為對敏感肌而言，改善往往不是做更多，而是學會拿掉那些皮膚不需要的東西。