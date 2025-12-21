傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

▲前晚台北車站與北捷中山站發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

前晚台北車站與北捷中山站發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。有一名住院民眾透露，受傷第一時間有一對醫師父女檔即刻搶救，協助他保命。而該民眾口中的2名醫師被發現是台大的顏瑞昇、顏均蓉父女檔醫師。顏瑞昇醫師透過院方發布聲明表示，救人是醫師的天職，由衷期盼逝者可以安息，傷者可以早日康復出院。

台北市長蔣萬安今透露，去醫院探視傷者時，遇到一名住院民眾透露自己受傷第一時間受到一對醫師父女檔的即刻搶救，希望市府能幫忙找到這2位醫師，市府也已經順利找到，確定是台大醫院的顏姓父女檔。

顏姓父女檔醫師今透過院方發布聲明：「我覺得救人是醫師的天職，而且這種大量傷患的場面，是急診醫師擅長處理的狀況，所以當時我沒有考慮太多可能發生的危險，就和女兒小顏醫師從對街趕過去幫忙評估和處理傷者。」

顏瑞昇說，其實整個傷害的現場可以得到妥善的處理，應該歸功於緊急醫療網適時的反應，救護技術員的包紮、止血、急救處置得宜，和警察的維安。他也提到，現場也同時有許多熱心的民眾在幫忙，「我和女兒只是基於醫師的專業稍微出一點力而已。」

顏瑞昇也在聲明最後強調，「身為一位醫師，我由衷地期盼逝者可以安息，傷者可以早日康復出院，請大家相信這個社會是溫暖的，民眾有需要的時候會有人伸出援手的。」

▲顏姓父女檔醫師發聲明。（圖／台大醫院提供）