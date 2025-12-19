夫妻「分房睡」降低幸福感　學者給折衷方案：共眠提高情感依附

▲夫妻分房睡會不會影響感情，近年引起廣泛討論。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

隨著時代進步，「夫妻分房睡」的討論也愈來愈多，支持者認為這樣能保有更多自主空間，但也有人覺得會影響感情。根據國內最新研究，老夫老妻若分房，整體心理幸福感確實較低；學者建議，若擔心分房影響相處，可考慮「同房不同床」作為折衷，將有助2人關係保持一定溫度。

這項研究由陽明交通大學衛生福利研究所教授喬芷、副教授林文旭及其團隊進行，分析北台灣860對、1720名異性婚姻的中高齡夫妻資料，平均約60歲，其中多數已婚多年、育有子女，屬長期穩定關係；喬芷說明，研究將「睡眠安排」視為伴侶互動的一環，並區分同房同床、同房不同床與分房睡等3組。

此外，關於心理幸福感的測量，則整合幸福感、生活滿意度與成就感等3項指標，並分析個人層次及夫妻層次的影響。

分房睡伴侶測到較低幸福感

結果顯示，相較同房睡，高齡夫妻分房睡的心理幸福感顯著較低，且即使進一步比較相處模式，例如衝突如何善後等，發現就算關係處理方式一樣，只要分房睡，測量到的幸福感相對偏低，顯示伴侶如何共眠，對於情感維繫具有重要意義。相關成果已於今年10月發表在國際醫學期刊《BMC Public Health》。

喬芷指出，研究結果並不代表「分房不好」，而是提醒分房往往不是單一原因造成；對老夫老妻來說，分房可能和健康狀況、長期照顧壓力，或關係中累積的距離有關，而非僅是作息不同或打呼影響。

此外，喬芷表示，研究發現「同房不同床」的心理幸福感和同房同床相近，這可能反映在長期婚姻中，夫妻只要相處在同一房間，便能產生「我們還是在一起」的安全感。

喬芷認為，從文化角度看，華人社會普遍將同房視為婚姻圓滿象徵，若走到分房，容易被解讀為感情疏離，相較下，同房不同床既可保留連結感，也讓另一半有即時照應的機會，心理距離不致拉遠。

年輕夫妻同房可望提高情感依附

至於年輕夫妻分房睡會否和幸福感也有關，喬芷說，其實生物共眠有求生存的安全考量，雖然網路快速發展，社交媒體盛行，近年夫妻相處觀念不再傳統，但推論年輕世代的夫妻同房，仍具有「增強情感依附」的效果，對幸福感應有正向效應。

喬芷強調，此研究證實分房與否和高齡夫妻的幸福感有關，但無法判定是本來關係就差才分房，還是分房會影響相處溫度，但可提醒民眾不宜忽略睡眠安排，當一方提出不同的睡眠方式時，要認真去理解原因，若了解與感情淡化有關，便可討論如何調整雙方生活節奏。