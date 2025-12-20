砍人案「愛滋預防」需72小時內投藥　誠品南西店2類人應受評估

▲北捷案一名傷者是愛滋病患者，衛福部緊急召開記者會說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

北市昨日傍晚發生隨機砍人事件造成嚴重傷亡，衛生福利部今日下午證實，有一名遭襲擊受傷民眾為愛滋感染者，疾管署長羅一鈞表示，已經成立專案進行暴露預防措施，相關預防投藥需於72小時內完成，讓遭受感染風險降至0。呼籲事件發生當時在誠品生活南西店民眾，如果有遭到砍傷，或者有血液接觸到傷口或眼睛等粘膜部位且尚未就醫者，儘速與1922防疫專線聯絡。

嫌犯張文昨日傍晚捷運台北車站、中山商圈發動煙霧彈攻擊且隨機砍人，最終墜樓身亡，整起事件含嫌犯在內已有4人死亡，另有11人受傷，傷者仍有2人在加護病房收治。

衛生福利部今日下午緊急舉辦臨時記者會，部長石崇良證實今早處理過程中，意外發現有1名受傷民眾愛滋感染者，衛福部針對事件中傷者暴露感染風險緊急詢問專家意見，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與臺北市衛生局共同協助受影響民眾。

疾管署長羅一鈞說明，該民眾是服藥穩定控制HIV感染者，病毒量已經低到檢測不到，感染他人風險相對很低。但血液透過兇器暴露傷口黏膜風險仍不可忽略，預防用藥可以將風險降至0，所以啟動專案。

羅一鈞指出，如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（例如：眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

▲北市隨機傷人案釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）

針對目前住院傷患，北市衛生局局長黃建華表示，已請收治醫院評估暴露風險，如經評估確認後需要投藥，亦將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

疾管署表示，因血液暴觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力。