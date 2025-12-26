「心血管、腸胃急症」就醫高峰期殺到　年末聚餐狂歡5症狀注意

▲歲末年終聚餐多，應注意心血管、腸胃急症。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

「明明只吃了一頓大餐、喝了點酒，怎麼突然心跳加速、胸悶想吐？」年末聚餐旺季，醫師分析，甜食暴增、酒精攝取過量、作息日夜顛倒3連擊重創腸胃與心血管，出現中風、心肌梗塞風險也大增，如果近期出現心跳過快、胸悶胸痛、劇烈腹痛、頭暈、極度倦怠等5大症狀，應該要就醫評估。

美兆健康管理機構台北美兆診所林素菁指出，每年12月到1月，是心血管與腸胃急症就診的高峰期，很多人以為只是吃太撐、睡太少，實際上可能是腸胃發炎、自律神經失調、甚至心律不整的警訊。

林素菁表示，年末常見「甜食、酒精、熬夜」三重夾擊，對健康造成明顯衝擊。高糖飲食容易引發胰島素震盪與腸胃蠕動異常，嚴重恐導致胃炎或胰臟炎；酒精攝取則會刺激交感神經，使血壓上升、心率不整，對高血壓或心律不整患者風險更高；長期熬夜與應酬，則會造成自律神經失調、免疫力下降，出現心跳加快、腸胃功能紊亂與代謝異常等問題。

林素菁提醒，年末作息失序可能誘發心血管或消化系統發炎、缺血，甚至增加中風、心肌梗塞風險。若出現心跳過快或明顯心悸、持續胸悶胸痛、劇烈上腹痛或嘔吐、黑便、頭暈冒冷汗站不穩，或極度倦怠合併吞嚥困難等症狀，應提高警覺，必要時立即就醫。

每年歲末年終時，臨床心血管風險、腸胃不適、血壓失控案例明顯上升，林素菁建議，若有三高家族史、近期作息失調、壓力過大或飲食不節者，更應在年末安排幾項相關健康檢查。

林素菁補充，不少人撐到放假就報復性熬夜、暴飲暴食，但身體無法立即修復，可以在節慶空檔期間安排至少三天的清淡飲食、充足睡眠，並適當排解壓力，戒酒限糖，為新年的健康打好底子。