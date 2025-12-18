余天挺過99次電療　攝護腺癌「3症狀」別拖！醫：60%確診已晚期

▲余天透露自己罹患攝護腺癌。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

77歲藝人余天證實自己罹患攝護腺癌，已手術切除攝護腺，並挺過99次電療，現在仍會定期檢查是否還有癌細胞。國健署指出，攝護腺癌為台灣男性發生率第3位、死亡率居第6位之癌症，泌尿科醫師示警，攝護腺癌初期大多無徵兆，往往被忽略，導致近60%病友確診時已晚期，一旦出現「排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛」，應及早就醫評估。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑曾在《健康多1點》頻道中指出，男性特有的攝護腺位置在膀胱底部、直腸前方，在排尿時膀胱必須收縮、經過攝護腺才會到尿道口。該癌症好發年紀約在60至70歲左右，在50歲前罹癌非常少見。

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉醫師則表示，攝護腺癌初期大多沒有徵兆或症狀不具特異性，除了易與好發於50至60歲的「良性攝護腺肥大」症狀混淆外，病友也往往忽略警訊，以致近60%台灣病友確診時已是晚期，更有30%以上病友初次診斷時就有轉移病灶。

▲攝護腺癌好發於60～70歲男性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

哪些人容易罹患攝護腺癌？北市聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師程威銘接受《今健康》採訪時說明，除了老化、遺傳等不可控因素外，還包括肥胖、愛吃紅肉、愛吃甜食、不吃蔬果、抽菸酗酒等。此外，國外也有研究認為，平時較少射精的男性，罹患攝護腺癌機率較高，主要與荷爾蒙長時間存在體內刺激有關。

程威銘也建議，男性一旦過了50歲，可定期至泌尿科檢查攝護腺抗原PSA，若發現自己屬於高風險族群也可提早至45歲就開始。若有症狀，即便不太確定也應立刻就醫。雖說PSA會因為便祕、騎單車、攝護腺肥大等因素升高，但都代表該部位健康已亮紅燈、須立即處理，進一步進行攝護腺超音波、觸診等檢查，有助揪出問題、確診是否罹癌。

國健署提醒， 攝護腺癌風險與多項因素相關，包括年齡、家族史（基因）、種族、飲食及環境等，非單一因素造成。民眾應留意身體異常徵兆，倘出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，應及早就醫評估，以利早期診斷與治療。