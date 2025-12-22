ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

中山站設「安心關懷小站」提供諮詢　員警駐點防模仿犯攻擊

▲▼中山站安心關懷小站設置啟用。（圖／記者周宸亘攝）

▲北捷中山站設置安心關懷小站，歡迎民眾多加利用。（圖／記者周宸亘攝）

記者邱俊吉／台北報導

因應北車北捷隨機攻擊事件，台北市衛生局今於北捷中山站設置「安心關懷小站」，雖可能因現場有媒體聚集，至下午3時左右，仍無民眾前往諮詢，不過衛生局強調，此安排是希望可盡所能接住每個有需要的人，相關服務將持續至明年元旦晚上8時，歡迎鄰近居民、公司行號上班族與路過的市民使用。

安心關懷小站於今下午1時許、在中山站R7出口搭起帳篷，現場不僅有不少工作人員，也可見有員警荷槍、手執盾牌在周遭守候。台北市臨床心理師公會副理事長呂宜峰說，安排心理師在此接受民眾諮詢，安全問題仍需考量，因帳篷空間小，如有衝突，閃躲不易，故經評估後，北市府決定警方於此駐點，以防有意仿效暴力攻擊者滋事，影響心理師安全。

呂宜峰認為，其實近年發生多次社會大事，雖曾引起廣泛不安，但民眾也逐漸培養出一定的心理韌性，相信經過2天沉澱，多數人情緒已較平復，但為求加強心理防線，因此仍決議在事發地點附近設立安心關懷小站，主要是協助周遭的上班族與居民能最快獲得支持、諮詢。

對於心有餘悸者，呂宜峰建議可試填「心情溫度計」（簡式心理健康量表BSRS-5）掌握心理狀況：

●針對以下6題造成你困擾、苦惱的程度，從0至4分填寫分數，0至4分依序代表完全沒有、輕微、中等程度、厲害、非常厲害。最後合計1至5題總分，第6題單獨計分。

1. 感覺緊張不安
2. 覺得容易苦惱或動怒
3. 感覺憂鬱、心情低落
4. 覺得比不上別人
5. 睡眠困難，譬如難以入眠、易醒或早醒
6. 有自殺的想法

總分0至5分：身心狀況不錯，請維持。
總分6至9分：要注意身心狀況，試著放鬆心情。
總分10至14分：可能有情緒困擾，建議找心理專業人員談談。
總分15分以上：立即尋找醫師或相關人員協助。
第6題2分以上：建議找專業諮詢或精神科治療。

呂宜峰建議，民眾若自填「心情溫度計」達到10分或以上，可先至社區心理衛生中心尋求協助，若不僅分數高且已造成明顯的失眠、焦慮等症狀，則最好快找精神科處理，善用資源以確保心靈健康。

關鍵字： 北捷 心理諮詢 安心關懷 心情溫度計 台北

