「宋江餡餅粥、京鼎樓」都上榜　北市抽驗豆製品7件違規

▲台北市衛生局抽驗豆製品，7件不合格。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布114年豆製品、豆漿抽驗結果，總計有7件不合格產品，其中包括知名餐飲業者「宋江餡餅粥」、「京鼎樓」都上榜。

台北市衛生局執行市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫，至傳統市場、超市、餐飲店等抽驗，檢驗防腐劑（12項）、過氧化氫及基因改造黃豆等項目，共計抽驗85件，檢驗結果7件不符規定，其中有3件豆腐產品檢出防腐劑苯甲酸，2件豆干產品檢出苯甲酸超標及1件干絲產品檢出過氧化氫、1件干絲產品同時檢出過氧化氫及苯甲酸超標。

違規產品包括天母「宋江餡餅粥」的板豆腐檢出不得檢出的防腐劑苯甲酸，京鼎樓小吃店的板豆腐同樣也檢出防腐劑苯甲酸。另還有「全之鄉池上木盒便當」的豆干、豆干絲檢出防腐劑苯甲酸和殺菌劑過氧化氫陽性，「榮濱商圈－茂億食品行」的干絲同時檢出過氧化氫及苯甲酸超標等。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，不符規定產品已依違反食品安全衛生管理法第18條及第47條第9款規定，處製造業者或責任廠商3萬元以上300萬元以下罰鍰。

林冠蓁提醒，販賣業者務必留存進貨憑證，以利違規食品之源頭追蹤管理，若無法提供不符規定產品確切來源，妨礙後續源頭追蹤查核，依違反食品安全衛生管理法第47條第11款規定，可處3萬至300萬元罰鍰。