傷人案引發創傷反應　衛福部宣布提供3次免費心理諮商

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）

記者洪巧藍／台北報導

捷運台北車站及中山站昨（19）日發生隨機傷人事件，衛生福利部今（20）日公布擴大啟動「心理健康支持方案」，開放因此事件受到影響、出現恐慌不安情緒民眾，每人3次免費心理諮商服務，不限年齡、從寬認定適用，方案將持續至明年底。

衛福部心理健康司司長陳柏熹受訪表示，雖然相關單位已即時處置，並加強公共安全維護，但不少民眾心中留下陰影，可能出現不安、恐慌等情緒。目前北市社區心理衛生中心啟動，對受傷民眾家屬有先進行關懷，既有服務資源可以繼續使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳柏熹指出，衛福部對此案件，將比照馬太鞍志工方案提供「心理健康支持方案」，提供台北捷運殺傷事件目睹或受傷民眾「3次免費心理諮商」，本方案不限年齡，求助註明是因本案目睹或其他情況即可。陳柏熹強調，民眾只要主觀陳述相關，相關單位會從寬認定，且本次期限拉長至明年底，已經和各地方衛生單位完成溝通。

衛福部說明，有需求者可依循4步驟接受服務：

1.查詢：本方案合作機構與衛福部「青壯世代心理健康支持方案」（青壯方案）完全相同，請逕上青壯方案官網查詢（https://sps.mohw.gov.tw/mhs）。

2.預約：逕洽合作機構預約，並告知欲使用方案。

3.準備：準備身分證明文件。

4.諮商：接受諮商服務。

陳柏熹提醒，突發且具暴力性的公共事件，可能引發民眾緊張、不安、恐慌或反覆回想等壓力反應，均屬常見心理反應，民眾要隨時留意自身心理變化，並可掌握「安靜能繫望」五字訣調適：

安：尋找讓自己身心安全的環境，並善用衛生福利部的「安心」資源。

靜：透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒，避免重複觀看或轉發緊張事件資訊造成心理刺激。

能：維持日常作息與生活節奏，安排可掌控的小任務，重拾自信與效能感。

繫：與親友保持聯繫，互相聆聽、分享感受，也幫助緩和彼此的壓力。

望：可接觸溫暖、關懷的訊息，對於未來抱持希望，面對變動也保持彈性，並設定可達成的短期目標，正向肯定未來方向。

衛生福利部設有24小時1925 安心專線，各地方政府亦設有「社區心理衛生中心」，若民眾有心理健康需求，可撥打專線或就近尋求在地的心理健康服務。若持續出現情緒困擾難以排除，建議尋求精神醫療和心理機構的專業服務（https://gov.tw/cJo）。