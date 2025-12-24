余天、拜登都罹這病！「男人的痛」發生率居冠　阿公砸500萬救命

▲高榮整合多專科團隊成立「核子醫學科同位素治療中心」。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

資深藝人余天傳出罹患攝護腺癌，前美國總統拜登、英國前首相大衛．卡麥隆也是病友，讓這個俗稱「男人的長壽病」癌症備受關注。醫師指出，攝護腺癌症狀不明顯，有3成癌友確診時已癌轉移，骨頭腫瘤常讓病友吃不好、睡不好、骨頭疼，而傳統標靶治療可能讓正常細胞受損害，現今則有精準放射標靶治療能精準殺死癌細胞，將死亡率降低近4成。

一名80歲的李爺爺，近期出現頻尿，原本以為只是年紀大老化，直到頻尿的症狀日益嚴重，才前往醫院就診。經醫師檢查後，發現PSA（攝護腺特異性抗原）指數異常升高，確診為攝護腺癌，且病情已進展至骨轉移階段，伴隨而來的骨骼疼痛讓他坐立難安，嚴重影響日常起居。經轉診到高雄榮總後，砸500萬接受精準放射標靶治療，生活品質獲得改善。

▲高雄榮總外科部副部主任林子平。（圖／記者許宥孺攝）



高雄榮總外科部副部主任林子平指出，攝護腺癌已躍升男性第3大癌症，每年新增超過9000人，且發生率為十大男癌之冠。然而受限於PSA檢測準確性有限，以及攝護腺癌早期症狀不明顯，常被誤認為攝護腺肥大，導致台灣約有3成病友確診時已是晚期轉移。

林子平指出，晚期攝護腺癌的治療常以荷爾蒙治療為主，但平均約3至5年後，癌細胞可能產生抗藥性，演變成「轉移性去勢抗性攝護腺癌（mCRPC）」。此階段癌細胞常轉移至骨頭，造成疼痛或病理性骨折，讓患者坐臥難耐、吃不好也睡不好。

▲高雄榮總核子醫學科主任諶鴻遠。（圖／記者許宥孺攝）



高雄榮總核子醫學科主任諶鴻遠表示，過去傳統放射治療使用體外放射治療設備，必須鎖定腫瘤病灶治療，否則正常健康組織可能受損，現今則有精準放射標靶，透過PSMA正子攝影讓全身癌細胞顯形，確認目標後，再火力集中轟炸癌細胞，減少誤傷正常組織。

諶鴻遠指出，精準放射標靶療程需要分6次投藥，目前未獲健保補助，一針要價80萬，療程500萬跑不掉，研究顯示癌友經過治療，疾病惡化風險降6成，整體死亡風險降低近4成，且大幅改善生活品質。

▲高雄榮總外科部部長余家政。（圖／記者許宥孺攝）



高雄榮總外科部部長余家政表示，高榮35週年院慶整合多專科團隊成立「核子醫學科同位素治療中心」，提供南部民眾高品質的癌症醫療服務 。醫師團隊呼籲，早期發現仍是治療攝護腺癌的關鍵，建議50歲以上男性應定期接受PSA血液篩檢與肛門指診；若有家族史者，更應提早至45歲開始檢查，以利早期診斷與治療。