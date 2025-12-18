成人預防保健服務「下修至30歲」　逾30萬人受惠

▲根據國健署調查顯示三高呈現年輕化趨勢。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

國健署「成人預防保健服務」在114年1月1日起將年齡下修至30歲，根據統計，截至今年11月，已有逾30萬名30至39歲民眾使用人生首次服務。國健署提醒，許多年輕人健康風險自覺度偏低，但調查顯示三高呈現年輕化趨勢，呼籲民眾善用保健服務定期掌握自身健康數值。

依據113年十大死因統計，三高（高血脂、高血壓、高血糖）慢性病占十大死因的50%。根據2019至2023年國民營養健康調查顯示，30歲以上國人三高盛行率於30至39歲人口有高血脂占18.7%、高血壓9.7%及高血糖2.5%，並隨年齡增加而上升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於多數年輕族群自覺風險偏低、症狀不明顯，易錯失早期介入契機，而過去40歲才開始提供成人預防保健服務服務，已不足以因應現代生活型態與慢性疾病年輕化的挑戰。對此，國健署在今年1月下修成人預防保健服務對象到30歲。

國健署署長沈靜芬說，成人預防保健服務提供的頻率，依不同年齡層與健康風險而設計，目前提供30至39歲民眾每5年一次、40至64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年一次篩檢，服務內容包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、尿液檢查、衛教諮詢等，可有效針對國人常見六項問題（血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及身體質量指數）及早介入。

為使健康檢查服務更具效益，114年起衛教諮詢的部分更增加慢性疾病風險評估、腎病期別提示、提供每周運動150分鐘、健康餐盤均衡飲食等衛教資訊。

全國目前已有7千家醫療院所可提供成人預防保健服務，民眾可以上網查詢及預約，詳情請查詢國健署「健康九九+」成人預防保健880方案懶人包。