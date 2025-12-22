不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病　醫搖頭了

▲精壯男照三餐喝提神飲料，疑似因此喝出糖尿病。（示意圖／達志影像）

記者李佳蓉／綜合報導

外科醫師陳榮堅分享，一名30多歲身材精壯的男子，因糖尿病而求診，本身無家族病史、身材維持得很好，看起來不太像罹病的人，讓他相當納悶。一問之下才發現，患者為了提神和修復肌肉，照三餐飲用富含B群的提神飲料，懷疑因此罹患糖尿病。所幸透過藥物與降低其攝取量，3個月後血糖已恢復正常值。

陳榮堅醫師在粉專寫下，男子體格壯碩、身材很好，是在健身房會看到的那種身材，因此在門診中出現這類患者勾起他的好奇心。進一步詢問後得知，對方患有糖尿病，但本身年輕、沒有特殊家族病史、身材也維持得很好，不太像是會罹患糖尿病的人，並坦言，「這種情況其實很少見」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳榮堅說，一檢查發現，男子的糖化血色素（HbA1c）高達7.8%，正常應小於5.7%。而經詳細了解後得知，對方從事勞力工作，平常也有健身的習慣，因聽聞提神飲料富含B群，有助於肌肉修復，因此照三餐喝提神飲料。

陳榮堅先替男子開立輕微的糖尿病藥物，同時請對方降低提神飲料的攝取量，一天最多一罐，就像長期攝取過多咖啡因的人一樣，不能一下子完全戒斷，擔心身體恐出現不適症狀。而在1個月後回診，男子的糖化血色素即降到6.2%，接著再完全戒掉提神飲料，3個月後數值回到正常，半年後已經可以完全停藥了。

陳榮堅藉此提醒，即便男子外表看起來很健康，但若長期「亂補」，仍可能導致疾病發生，不可不慎。