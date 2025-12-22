溫泉區濕度高可降「乾眼症」風險　醫教4招泡湯護眼

▲研究發現溫泉區高濕度環境可能降低乾眼症風險。(圖／達志示意圖)

記者邱俊吉／台北報導

最近氣溫下降，不少人想泡湯，但溫泉有多大健康效益，仍無一致答案。根據國內近13萬人的大型資料庫研究，居住在溫泉區者，可能因環境濕度較高，乾眼症風險較低，但如帶有特定基因突變，反而更容易出現乾眼症；醫師說，此成果凸顯相同環境對不同體質可能產生兩極效果，可作為推動精準醫療依據。

台北榮總眼科部一般眼科主任許志堅說，許多民眾愛泡湯，某些專家認為這有助於改善關節、骨骼疾病，但也有文獻指心血管風險可能因此上升，故該院與陽明交通大學、台北大學合作，提出新的研究方向，其透過整合居住地資訊、疾病及基因型資料，探討溫泉區居民某些疾病的盛行率，和一般人會有何不同。



對此研究，台北榮總一般眼科主治醫師張晉瑜說，由於乾眼症在門診很常見，故研究團隊藉由分析溫泉與基因的交互作用，試圖釐清和乾眼症之間的關係；初步結果顯示，經校正年齡、社經狀況等因素後，溫泉區居民可能因環境濕度高，淚液蒸發慢，較不易出現眼睛乾澀等乾眼症症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過深入基因層面分析後，研究團隊卻有不同發現。論文共同作者張高榮醫師說，若住溫泉區，體內又帶有特定的CDKL2基因變異，則乾眼風險反而明顯升高；另一名共同作者邱薇醫師則說，CDKL2已知與乾燥症、類風濕性關節炎等發炎疾病相關，這是國際首次提出與溫泉環境交互作用也會產生健康差異。

許志堅指出，此研究呈現精準醫療的核心，即基因的差異，會使不同的人在相同環境下產生不同反應，例如有人喝酒一下就臉紅，有人喝多卻面不改色；透過基因檢測，民眾可更了解自己體質，有助避開風險。相關成果已於日前發表在國際知名醫學期刊《Human Genomics》。

張晉瑜強調，多數人能因溫泉環境的濕度受益，但若在溫泉區反覆覺得眼睛不適，則應依身體訊號調整作息。針對泡湯如何保護眼部健康，她則建議：

●眼睛要避免碰觸溫泉，以防感染、刺激。

●泡湯時不要佩戴隱形眼鏡。

●若出現短暫乾澀，可補充人工淚液。

●如持續不適應就醫，不要忍耐。