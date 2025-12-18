小女孩「東西塞鼻孔」　醫夾出：這什麼啊？

▲小女孩被爸爸帶來診間。（圖／翻攝黃紹基臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

兒科醫師黃紹基分享，一名小女孩把東西塞進鼻孔，取出後，「映入我們眼裡時，我和她爸爸異口同聲說：這是什麼啊？」對此，有網友解答，這是用來裝飾的「聖誕彈力毛球」。

黃紹基近日在臉書說，一位小女孩被爸爸帶來診間，孩子好像做錯了什麼，有點內疚又帶著恐懼坐著；爸爸無奈說，「黃醫師，今天不是來看感冒的，是她把東西塞進鼻孔了。」

黃紹基表示，心裡咯噔了一下，暗暗祈禱不要是水銀電池、BB彈、豆子或是小鋼珠，因這幾種異物是他遇過最難夾的東西；所幸撐開鼻孔後，看到的是感覺上軟軟濕濕的物品，在孩子勇敢配合下，很快就取出來，「但在它映入我們眼裡時，我和她爸爸異口同聲說：這是什麼啊？」

黃紹基指出，好奇又調皮的孩子常會塞東西到耳朵或是鼻孔裡，當遇到這種情況，做父母通常是既生氣又緊張；這時家長要告訴自己保持冷靜，不要罵孩子，要教育也要等到事情解決了之後，因為這時責備他們不僅於事無補，也只會加重孩子的擔憂和逃避心理，以後出事就都不和我們說了。

黃紹基提醒，也不建議用鑷子、棉花棒、耳搯子自行挖掏，以免將異物推入更深處，或造成黏膜及皮膚的損傷；最好最安全的方式是安撫孩子後，帶給醫師處理喔。對於該異物，有網友解答，這是用來裝飾的「聖誕彈力毛球」。