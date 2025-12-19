她肚脹1個月以為便秘　醫敲出「西瓜聲」一檢查肝癌末期了

▲婦人肚子脹以為只是便秘，未料是癌症末期引發腹水。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

拍打肚子聽聽是鼓音或濁音，是腸胃科醫師診斷疾病的指標之一。醫師錢政弘指出，一名60多歲婦人自述肚子脹了1個月，且越來越大「像懷孕一樣」，以為是便秘猛吃軟便藥。就診時，敲打她的腹部發現「移動性濁音」，研判有腹水，進一步檢查發現肝臟內佈滿腫瘤，且癌細胞已轉移腹腔，造成腹水，確診已是肝癌末期。

肝膽腸胃科醫師錢政弘在《健康好生活》節目中提到，在門診中會進行敲診（叩診），即以拍打患者肚子的方式檢查腹部有沒有空氣，若敲起來像氣球一樣呈現「鼓音」，代表該處空氣很多，可能是脹氣；而若拍起來聲音比較低沉、比較悶，就像「拍打西瓜」一樣是實心的，很可能就是腹水。

錢政弘接著說，曾收治一名婦人主訴肚子非常脹、還越來越大像懷孕，不時伴隨著咕嚕咕嚕的腸鳴聲，一開始以為只是便秘、排便不順或脹氣，因此服用很多軟便藥，心想多上幾次廁所肚子也許會消下去。她自覺體重沒有明顯變胖，卻因不明原因肚子突然變大，症狀已持續1個月，為此而就醫。





▲婦人腹部敲出西瓜聲的低沉悶音，醫師一聽驚覺不對勁。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

錢政弘表示，聽完描述後讓婦人躺下，看著她鼓起的肚子感覺不太對勁，「因為跟一般的肥胖不太一樣，它大的（形狀）其實不太一樣」。經過敲診後果真發現「移動性濁音」，實心的聲響隨著患者變換姿勢時，鼓音與濁音的交界處會跟著移動，代表她肚子裡有超過1500c.c.的腹水。

婦人經過進一步檢查，確診已是肝癌末期。錢政弘說明，她的肝臟裡有很多顆大大小小的腫瘤，且已出現肝硬化，肚子中的積水是癌細胞已經轉移至腹腔，造成擴散而形成腹水。

錢政弘也提醒，腹水的存在可能暗示著末期的肝硬化或腎功能變差，後者患者會因小便排不出來而有所警覺；再來則是末期的癌症，不論是婦科或腸胃科的癌症，都會產生腹水。一旦發現腹部整個莫名變大，敲打時出現實心的悶音，民眾務必提高警覺、盡速就醫。