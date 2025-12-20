北捷1傷者出院了！2人仍在加護病房　衛福部公布最新收治狀況

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）

記者洪巧藍／台北報導

北市昨日傍晚發生隨機砍人事件釀傷亡。衛福部今（20）日公布最新收治情況，總計有15人送醫，其中4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人。今日最新是1名台北馬偕收治的嗆傷個案，原本在急診留觀一夜，經評估已於中午出院。

嫌犯張文昨日傍晚捷運台北車站、中山商圈發動煙霧彈攻擊且隨機砍人，最終墜樓身亡，整起事件含嫌犯在內已有4人死亡，另有11人受傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部下午公布最新統計，截至12月20日下午3點20分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名；其中4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人。

賴清德總統今早前往台大醫院探視北市隨機襲擊事件傷者，衛福部長石崇良、台大醫院院長余忠仁陪同。余忠仁表示，昨晚這起不幸事件有2名傷者送台大醫院，第一位到院前已經死亡，主要原因是左胸穿刺傷傷及左肺、左心房，大量內出血，經過急救之後不幸死亡。

第二位是昨晚7時許送達，左頸部有穿刺傷，主要是刀傷，經電腦斷層檢查、手術室處理後，初步縫合沒有傷及內部氣管，目前在加護病房，狀況穩定，神智清楚，稍微疲憊，整體狀況應該無事。

至於馬偕醫院收治2名傷者，其中37歲蕭姓騎士OHCA，昨晚經急救仍不幸過世；另是一名54歲男性捷運員工，因為滅火嗆傷送醫，在急診留觀，據了解他在急診觀察區留觀一夜，整體狀況無大礙，已經於今日中午步行離院。

▲張文持刀及煙霧彈，在北車、中山站與誠品南西發動隨機攻擊。（圖／記者陳以昇攝）

