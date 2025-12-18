ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

30歲男微咳嗽「肺部密密麻麻」　醫一聽工作：肺癌風險多1.5倍

X光。（圖／達志／示意圖）

▲男子輕微咳嗽，就診照低劑量電腦斷層，發現密密麻麻的結節。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

胸腔科醫師蘇一峰分享，門診遇到一名30歲男子因「有點咳嗽」，不放心而就醫接受低劑量斷層掃描，竟發現肺部有10多顆肺結節，好奇一問才得知對方是台鐵火車駕駛員，工作時常常吸入髒空氣。他也提醒，有研究發現，鐵路工作人員罹患肺癌風險為一般人的1.3～1.5倍，呼籲定期檢查的重要性。

蘇一峰醫師在粉專示警，30歲患者擔任火車駕駛員長達10年，工作時常常會吸到髒空氣，像是開火車時所產生的廢氣，尤其隧道裡的空氣特別差，最近驚覺自己有點咳嗽，不放心而尋求醫療協助，接受低劑量電腦斷層掃描時，竟發現肺部密密麻麻的10多顆肺結節。

蘇一峰說明，韓國鐵路局研究發現，鐵路工作人員罹患肺癌風險為一般人的1.3倍；英國鐵路局研究也顯示，其罹肺癌機率為一般人的1.5倍，「鐵路的工作人員辛苦了！記得定期檢查自己的肺部！」

什麼是肺結節？根據澄清醫院中港分院網站衛教資訊指出，其是指在肺部影像檢查發現的小圓形或橢圓形病變，這些結節既有良性因素的良性腫瘤，也有潛在的惡性病變的惡性腫瘤，常見的生成原因有真菌或黴菌感染、自體免疫疾病、長期吸菸造成的肺部變化、肺氣腫，以及結核菌或肺炎這類感染也可能讓肺部出現結節。

蘇一峰曾指出，低劑量電腦斷層及普通電腦斷層皆可發現肺部X光難以察覺之問題，可揭露0.2或0.3公分的微小結節，但X光片只要小於2公分就可能看不見。透過低劑量電腦斷層，輻射量僅有原本的1/10，約20張X光片的低輻射量成為優勢，其僅適用於屬於中空器官的「肺臟」。

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

