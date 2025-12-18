錢都「青江菜、白蘿蔔」違規　北市蔬果農藥抽驗6件不合格

▲錢都的青江菜檢出農藥殘留違規。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市政府衛生局公布114年10月生鮮蔬果抽驗結果，其中有6件產品不符規定，包括錢都日式涮涮鍋、東和蔬果行的蔬果都檢出農藥殘留違規，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦。

台北市衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，114年10月共計抽驗52件蔬果產品，檢驗結果6件產品不符規定，此次抽驗不符規定產品，違規原因為「青江菜」、「蚵白菜」、「西芹」、「地瓜葉」、「白蘿蔔」、「花椰菜」各1件，各檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

6件不符規定產品包含「錢都日式涮涮鍋市民大道店」的青江菜和白蘿蔔、「松江市場B-3攤」的西芹和花椰菜、「松江市場34號攤」的地瓜葉、「東和蔬果行」的蚵白菜，分別檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，針對不符規定產品，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，另外來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，則依違反食品安全衛生管理法之規定處辦。

另已通知台北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。