20歲男「奈米珠繞GG一圈」　竟變痛苦惡夢

▲醫師說，男子入珠後，本以為從此「雄風大振」，沒想到卻是痛苦的開始。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師蘇信豪分享，圓夢變惡夢？20歲型男的「入珠」驚魂記，術後一個月傷口遲遲沒有癒合，局部開始嚴重紅腫，甚至有一顆珠子直接「破皮而出」，伴隨著分泌物。

蘇信豪在臉書說，年輕人追求潮流、想要提升自信是人之常情，但如果在「重要部位」動手腳，千萬要三思而後行！

[廣告]請繼續往下閱讀...

圓夢變惡夢 珠子破皮而出

蘇信豪表示，最近診間來了一位20歲的年輕帥哥，神情痛苦又尷尬，原來他在一個月前為了達成心中的「夢想」，找人做了坊間流行的「入珠」手術，在陰莖植入了號稱「奈米珠」的塑膠顆粒繞了一整圈，本以為從此「雄風大振」，沒想到卻是痛苦的開始。

蘇信豪指出，患者術後一個月，他的傷口遲遲沒有癒合，局部開始嚴重紅腫，甚至有一顆珠子直接「破皮而出」，伴隨著分泌物；在外院吃了一周的抗生素都沒效，最後才輾轉來到診所求助。

典型異物植入造成感染與排斥

蘇信豪提到，經過檢查，這是典型的異物植入造成的感染與排斥，當下安排清創手術，移除局部感染最嚴重的三顆珠子，並清理化膿組織；術後再搭配一周的抗生素治療，傷口才終於乖乖癒合，讓他鬆了一口氣。

1、什麼是入珠？

入珠是將珠子（玻璃、塑膠、瑪瑙等材質）植入陰莖皮下組織，目的通常是為了增加性生活時對伴侶的刺激，或是視覺上讓陰莖看起來更粗壯。

2、潛藏的巨大風險！

目前台灣對於入珠手術的管轄處於灰色地帶，許多執業者並無醫療背景，使用的珠子也沒有經過衛福部核准的醫療字號。在非無菌的環境下，將不明物體植入體內，非常容易造成嚴重感染、化膿、異物排斥、肉芽腫、陰莖變形，甚至影響勃起功能。

醫強烈呼籲別輕易嘗試入珠

蘇信豪說，雖然每個人對身體自主權不同，但身為泌尿科醫師，他強烈呼籲不要輕易嘗試入珠，外來異物放在私密處，就像一顆不定時炸彈。

蘇信豪表示，如果您或朋友已經有入珠，且出現紅腫、熱痛、傷口不癒合的情況，請放下尷尬，儘速尋求專業泌尿科醫師協助，避免感染擴大！