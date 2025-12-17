全台第一！低位直腸癌保肛成功　名醫王照元達文西手術破800例

▲高醫院長王照元是國內大腸直腸癌的治療專家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一名南部公立大學教授，因長期排便出血就醫，竟被診斷出罹患低位直腸癌，腫瘤距離肛門僅約3至4公分，手術難度極高。多家醫院評估後坦言，無法保證能保留肛門，若改採傳統手術，極可能終身背負人工造口，對其生活與教學形象都是沉重打擊，直到他遇到了高醫院長王照元，找到了「保肛生機」。

就在面臨人生重大抉擇之際，該名教授轉至高雄醫學大學附設中和紀念醫院求診，經過大腸直腸外科權威王照元教授團隊完整評估後，決定採用達文西機械手臂進行低位直腸癌手術。憑藉放大視野與高精準度操作，手術不僅成功切除腫瘤，更順利保留肛門，術後恢復良好，現在該名教授已重返校園，再度站上講台，自信授課。

這起成功案例的背後，也寫下台灣醫療的新紀錄。高醫院長王照元個人執行的達文西機械手臂大腸直腸手術，近日正式突破800例，成為全台率先達到此里程碑的醫師，不僅象徵個人技術成熟，更代表高醫在精準微創手術領域的臨床量能與品質，已達國際頂尖水準。

▲高醫院長王照元已用達文西機械手臂幫助800例患者找回生活品質 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

王照元49歲才投入達文西機械手臂手術學習，是同梯學員中年紀最長者，他笑稱自己是「晚學者」，但也因此更珍惜每一次精進技術的機會。在高醫團隊建立的完整手術策略下，搭配3D高解析視野、10倍放大倍率與機械手臂在狹窄骨盆腔內的高精準操控，大幅提升神經保留與保肛成功率。

雖然成為全台第一人，不過這個數字的背後讓王照元也呼籲，目前台灣大腸直腸癌發生率與死亡率多年居高不下，且近年明顯出現年輕化趨勢，越來越多青壯年患者在事業與家庭正值高峰時罹病，所以王照元強調醫療的目標不只是延命，更要維持病人的生活品質與尊嚴。他說：「不僅要只讓患者活下來，還要回到原本的人生」。

統計顯示，高醫在同步放化療與高位淋巴腺清除等手術策略成熟下，接受治療的病人中，術後病理標本無殘餘癌細胞比例達31.3%，第1至第3期患者保肛率接近98%，5年存活率達89%，均達國際頂尖水準。

除臨床成果外，高醫也是全台首家同時獲得「達文西手術觀摩看刀中心」及「美國SRC卓越中心雙國際認證」的醫學中心，至今已有超過30家醫院、50位大腸直腸外科醫師前來觀摩學習。高醫表示，身為大學附設醫院，不僅要把手術做好，更肩負培育下一代外科醫師的責任。目前也在2025年投入上億元，引進進階版達文西機械手臂系統，導入南台灣唯一的「雙醫師主控台」與智慧連動手術床系統，提升高難度手術與教學安全性，持續打造台灣精準微創醫療的重要基地。