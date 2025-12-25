最毒交換禮物！聖誕趴「4性病」全收　醫曝警訊別拖了

▲泌尿科醫師示警，聖誕節是性病感染高峰期。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

泌尿科醫師陳鈺昕示警，每年的聖誕派對等於性病感染高峰期，常見如愛滋、梅毒、淋病與菜花，都會透過性接觸而傳染。他提醒，群趴現場恐淪為性病溫室，喝酒與藥物會降低防護意識，不安全性行為、口腔有傷口、共用物品或多重性伴侶，都會使染病機率倍增，一旦發現尿道異常分泌物、排尿灼熱或私密處紅腫、搔癢等，請立刻就醫別拖了。

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕PO文指出，聖誕派對季也是泌尿科醫師最忙的旺季，這4大常見的性病種類，恐比你開趴還準時：

1.愛滋（HIV病毒）：性行為（陰道/肛交/口交）體液交換及血液傳染

2.梅毒：性接觸 （碰觸到病變皮膚黏膜傷口）、血液傳染

3.淋病：性行為、碰觸感染者分泌物傳播

4.菜花（HPV病毒）：性接觸（皮膚與皮膚間直接或間接接觸）皆可傳染

其中，陳鈺昕也提到，有5個行為恐讓染病機率倍增，像是酒精或使用助性藥物，會降低判斷力與自制力、降低防護意識；在現場環境的影響下未使用安全措施的性行為；口腔內有傷口、牙周病，再與他人深吻或口交；派對進行中有體液交換，如共用杯子、毛巾等物品；與多人或性史不明者有性接觸，感染風險更高。

若想要自保，陳鈺昕分享，除了全程正確使用保險套、口交套與指險套外，事前完成HPV疫苗接種，或服用事前事後藥（PrEP/PEP），皆能降低感染性病的風險。此外，美國CDC建議高風險族群，在危險性行為後72小時內服用 Doxycycline抗生素，可有效降低梅毒與披衣菌的感染風險。最後，性活躍者及不安全性行為後的定期性病篩檢也很重要。