「涼糕哥」遭檢舉食安疑慮　新北衛生局將稽查：要求食品業者登錄

▲涼糕哥遭民眾投訴有食安疑慮。（圖／翻攝Facebook／游勝綸Vic）

記者趙于婷／台北報導

爆紅的「涼糕哥」（游勝綸）生意做的有聲有色，不過有民眾向週刊爆料，指他販售過程中，未戴口罩一直講話、口水猛噴，且拿錢後還繼續切涼糕，有食安疑慮。對此，新北市衛生局今表示，將派員進行稽查，若有不符規定屆期仍未改善，可依法最高處2億元以下罰鍰，另將責令業者限期完成食品業者登錄。

涼糕哥曾在直播上中透露，擺攤一天約可以賺進3至5萬，一週營業三天，一個月營業額至少約40萬。且他分享的影片中，除了他俐落的切糕手法、偶爾一展歌喉，也可見民眾大排長龍等待，對於粉絲要求合照也來者不拒。

但有民眾投訴11月29日晚上8點半，在蘆洲購買了快1千元的涼糕，付款後要求開發票，但游勝綸卻回「他們不開發票」。該民眾回家後，上網查出游勝綸沒有各種相關證照，也沒有投保食品安全保險，更沒有流動攤販執照，質疑他成立公司，卻逃漏稅不開發票，因此向新北市政府陳情。

針對此事件，新北市衛生局回應，將派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，會特別針對人員衛生及食品管理進行查核，若查有不符規定，將命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項之規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另未依規定辦理食品業者登錄部分，將責令業者限期完成登錄，倘屆期仍未改正，可依違反食安法第8條第3項之規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。