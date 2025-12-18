ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

「涼糕哥」遭檢舉食安疑慮　新北衛生局將稽查：要求食品業者登錄

▲▼涼糕哥游勝綸擺攤「有人裝工業酒精給我喝」　宣佈不收禮物：有心人太多。（圖／翻攝自Facebook／游勝綸 Vic）

▲涼糕哥遭民眾投訴有食安疑慮。（圖／翻攝Facebook／游勝綸Vic）

記者趙于婷／台北報導

爆紅的「涼糕哥」（游勝綸）生意做的有聲有色，不過有民眾向週刊爆料，指他販售過程中，未戴口罩一直講話、口水猛噴，且拿錢後還繼續切涼糕，有食安疑慮。對此，新北市衛生局今表示，將派員進行稽查，若有不符規定屆期仍未改善，可依法最高處2億元以下罰鍰，另將責令業者限期完成食品業者登錄。

涼糕哥曾在直播上中透露，擺攤一天約可以賺進3至5萬，一週營業三天，一個月營業額至少約40萬。且他分享的影片中，除了他俐落的切糕手法、偶爾一展歌喉，也可見民眾大排長龍等待，對於粉絲要求合照也來者不拒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但有民眾投訴11月29日晚上8點半，在蘆洲購買了快1千元的涼糕，付款後要求開發票，但游勝綸卻回「他們不開發票」。該民眾回家後，上網查出游勝綸沒有各種相關證照，也沒有投保食品安全保險，更沒有流動攤販執照，質疑他成立公司，卻逃漏稅不開發票，因此向新北市政府陳情。

針對此事件，新北市衛生局回應，將派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，會特別針對人員衛生及食品管理進行查核，若查有不符規定，將命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項之規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另未依規定辦理食品業者登錄部分，將責令業者限期完成登錄，倘屆期仍未改正，可依違反食安法第8條第3項之規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

李多慧堅定告白留在這裡　台灣是我的故鄉

關鍵字： 涼糕哥 涼糕 食安

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

「涼糕哥」遭檢舉食安疑慮　新北衛生局將稽查：要求食品業者登錄

錢都「青江菜、白蘿蔔」違規　北市蔬果農藥抽驗6件不合格

手搖飲「加料」讓她胖到穿2XL　配料熱量陷阱一表看懂

面相兇狠「三白眼」可能是甲狀腺眼疾　醫：長期忽視恐失明

分析腦波可辨識「網路成癮風險」　國衛院團隊：準確率達86%

天冷暫停運動別超過30天　研究：84%回不來了

余天挺過99次電療　攝護腺癌「3症狀」別拖！醫：60%確診已晚期

醫激推「1類蔬菜」打開排毒系統！最強吃法曝：很多人不知道

心臟病不是突然來的！三高病患是機率問題　醫曝：不痛的最危險

讀者迴響

回到最上面