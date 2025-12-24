感冒吃抗生素好得快？醫急警告「2後果」：未來恐無藥醫

▲醫師強調，抗生素用於細菌感染治療，濫用恐造成腸道菌叢失衡與抗藥性問題。（示意圖／記者趙于婷攝）

門診有些患者出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等感冒症狀時，為加速病情恢復，希望醫師能開立抗生素。不過，醫師張嘉峻說明，大家熟知的一般感冒，絕大多數是由病毒所引起，而抗生素是用於治療「細菌」感染，除非出現黃綠色鼻涕、濃痰或扁桃腺化膿等細菌感染症狀，才需要使用抗生素，否則濫用恐引發「2大問題」。

想讓感冒快快好，可以吃抗生素嗎？耳鼻喉科醫師張嘉峻在粉專直言，「可能不是最好的選擇！」因一般感冒在醫學上稱為「急性上呼吸道感染」，這類感染絕大多數是由病毒所引起，而抗生素是用於治療細菌感染。

張嘉峻表示，想吃抗生素以防萬一、常常錯用抗生素恐導致「2大問題」：

1.腸道菌叢失衡：抗生素在殺死致病菌的同時，也可能影響腸胃道裡的「好菌」。這就是為什麼有些人在服用抗生素後，會出現腹瀉或消化不良。

2.抗藥性風險： 如果在不需要的時候頻繁使用抗生素，細菌容易演化出「抗藥性」。長遠來看，等到未來某一天真的發生嚴重細菌感染時，可能會面臨藥物效果變差，甚至無藥可用的困境。

別亂吃抗生素！3招讓感冒快快好

想讓感冒快快好，張嘉峻分享「多喝水、補充維他命、多休息睡眠充足」的方法。他說，水分能幫助身體代謝，也能讓呼吸道黏膜保持濕潤；而各類維他命能增強免疫力，提供身體作戰需要的營養支持，感冒時額外補充維他命C是很好的選擇；最後，給身體足夠的睡眠時間，免疫系統才能全速運轉。