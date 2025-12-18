ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

面相兇狠「三白眼」可能是甲狀腺眼疾　醫：長期忽視恐失明

眼睛檢查。（圖／記者趙于婷攝）

▲甲狀腺眼疾可能會出現「三白眼」症狀，醫師呼籲眼睛外觀若突然發生異常，應儘速就醫。（圖／記者趙于婷攝）

記者邱俊吉／台北報導

民間常把「三白眼」解讀為兇狠、算計或愛說是非，但出現此面相可能和甲狀腺異常有關。醫師說，甲狀腺眼疾的症狀不是只有「凸魚眼」，有些人會出現三白眼、乾眼或眼窩不適等徵象，若長期忽視，嚴重恐影響視力。

傳統面相學將三白眼分為上三白及下三白，並賦予性格、行為上的負面標籤。對此，雙和醫院眼科主治醫師馬尚德指出，部分甲狀腺眼疾患者的眼球會稍微前突，可能導致眼瞼位置改變，形成上三白或下三白，但多半沒有明顯不適，往往等到視力有變化才就醫。

馬尚德表示，甲狀腺眼疾屬於自體免疫疾病，體內抗體會攻擊甲狀腺和眼窩組織，導致脂肪增生、眼外肌肥大、淚腺腫大與結膜水腫，進而造成眼球突出、斜視或視神經受壓；除了外觀改變，甲狀腺眼疾也有乾眼、異物感、眼窩脹痛、視線模糊或間歇性複視。

此外，馬尚德說，若未過度用眼卻反覆出現上述症狀，應提高警覺，因眼窩腫脹若壓迫視神經，如未及時處理，恐造成不可逆的神經病變，甚至失明。

針對治療，馬尚德指出，並非單靠控制甲狀腺指數便能改善，仍需詳細評估病情，一般會以臨床活動度評分（CAS）判斷病程，分數0至2分多屬穩定期，可保守治療；若達3分或以上，代表發炎活躍，需積極介入。

一般而言，甲狀腺眼疾輕症可透過人工淚液、戒菸，或補充含硒食物減緩不適，活動期則可能需靜脈類固醇或免疫抑制治療，並留意副作用，但若出現急性視神經壓迫，則須緊急手術。

馬尚德提醒，民眾若發現眼睛外觀異常，或視力突然改變，應及早就醫，以免延誤治療時機。

