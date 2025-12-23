肺癌「年輕、不抽菸」患者增加！每年萬人死亡　醫揭3大關鍵

▲近年不吸菸者肺癌增加。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據統計，肺癌每年奪走超過1萬人性命，臨床發現肺癌不僅年輕化，更值得注意的是，女性患者比例上升，而不吸菸者卻佔大宗。對此，醫師指出，研究發現不吸菸肺癌者的致癌主要關鍵，包括「硝基多環芳香烴、亞硝胺、類晚期肺癌亞型」，現今必須屏除只有吸菸者才會罹癌的舊思維，抽菸與不吸菸的致癌機轉不同。

為釐清「不吸菸者肺癌增加」的現象，胸腔內科醫師蔡哲龍指出，中研院在2016年起與美國攜手合作「台灣癌症登月計畫」，該研究揭示不吸菸肺癌者的致癌關鍵與辨識類晚期肺癌亞型，而此計畫是當前全球規模最大的肺癌蛋白質基因體研究，分析超過406位、來自八個國家的病患樣本，研究成果已於今年發表於國際權威期刊《癌細胞》（Cancer Cell）。

「台灣癌症登月計畫」深入分析不抽菸肺腺癌患者基因，研究顯示，內生性因子如APOBEC酵素原本是人體防禦的一環，但在外在致癌物影響下，可能促進APOBEC相關突變活性增加，相對地癌化風險提升。

「硝基多環芳香烴與亞硝胺」等致癌物也扮演重要角色。蔡哲龍說，硝基多環芳香烴來自工業或汽機車排放廢氣與廚房油煙等，亞硝胺則常見於醃製與加工肉品，是食品添加物與防腐劑中常見的成分。這些物質一旦進入體而暴露量累積到一定程度，基因突變的風險便會大幅增加，因此即使不吸菸，也可能因環境因素而發展成肺癌。

而該研究中更有一項重大發現，部份肺癌患者在診斷時為早期（第一期），但其蛋白質體特徵卻與晚期腫瘤高度相似，其復發與轉移風險極高，如何盡早揪出這類「類晚期」C2亞型患者也是重要議題。

蔡哲龍坦言，現今必須屏除「只有吸菸者才會罹癌」的舊思維，抽菸與不吸菸的致癌機轉不同，研究揭露不同基因突變型對環境致癌物有不同的行為耐受性，而個體的解毒與代謝能力也有差異，所以為何會罹患肺腺癌比想像中更要複雜，但致癌物濃度與患者的無復發存活率高度相關，突顯環境暴露量在罹癌進程也扮演關鍵影響。

預防肺癌從改變生活習慣開始，減少暴露在環境致癌物的可能性。在空污嚴重的日子，減少外出活動或改搭大眾交通工具，在家可開啟空氣清淨機；有運動習慣者，應避免在車流量大的馬路旁慢跑、散步；減少廚房油煙，盡量避免高溫油炸、燒烤，改以蒸煮、水煮等烹調方式。

另外，也要減少攝取含有亞硝酸鹽（防腐劑、食品添加物）的加工食品，此外可多攝取富含蔬果、Omega-3脂肪酸、膳食纖維與多樣植化素的飲食，並盡量選擇有機來源，降低化學肥藥可能在蔬菜中殘留硝酸鹽。

肺癌早期多無明顯徵兆，等到出現症狀時往往為時已晚，低輻射劑量電腦斷層攝影（LDCT）是目前唯一推薦的肺癌篩檢工具。蔡哲龍提醒，國健署針對有肺癌家族史（女性年滿40歲、男性年滿45歲）或重度吸菸者（20包年、年滿50歲）提供兩年一次免費低輻射劑量電腦斷層攝影檢查，但有家族史者，建議可以提早至35歲安排一次篩檢，一般民眾可考慮40歲左右安排，再根據檢查結果後續定期追蹤。