工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

▲男子入珠結果賠了夫人又折兵。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師分享，門診曾遇過一位工程師，因工作忙碌無法常常陪伴女友，為了討好女友跑去入珠，沒想到第一次開機後女友就喊痛，還因此讓女友陰道撕裂傷，最後分手收場，之後花更多錢把珠子取出，真是賠了夫人又折兵！

「恆昕泌尿科診所」在臉書分享該起個案，並表示，入珠的起源不明，多數文獻認為源自東南亞民間的一種性習俗，演變至今成為一種非主流的陰莖整型手術，把小珠子植入陰莖的皮下組織中，藉由增加陰莖表面的凹凸感，來提高性刺激。

診所強調，目前沒有醫學研究證實，入珠後可增加男方或女方的性快感：

1、生理上

珠子僅能增加陰莖表面凹凸，無法強化男性敏感度與勃起硬度，也無法確保可增加伴侶敏感度，因每個人的敏感帶不同，甚至有些人會感到疼痛。

2、心理上

部分使用者認為入珠後的外觀有助提高自信心、新鮮感，使得過程中的性滿意度有所提升，此部分多為心理效應。

診所指出，入珠後主要可提升粗度、外觀質感（摩擦時增加刺激），但施行該手術仍有不少風險須留意：

►入珠風險

1、感染與發炎

由於非正規醫療行為，常是在刺青店或非無菌環境下操作，若植入過程中未徹底消毒或術後照護不當，容易引發感染出現紅腫、化膿、甚至蜂窩性組織炎。

2、組織病變

植入物刺激周邊組織後易出現增生、纖維化，導致陰莖外觀改變、出現異樣突起，長期下來恐干擾海綿體運作，嚴重可能導致勃起功能障礙。

3、血管或神經損傷

手術過程可能壓迫或傷及局部血管或神經，影響血流與感覺神經，可能造成敏感度漸退、勃起功能異常。

4、伴侶性交疼痛

勃起後珠子凸出摩擦女性陰道，可能讓伴侶在性交時受傷、破皮、疼痛，影響雙方性生活品質，縮短行房時間。

診所提到，植入後若因感染或其他因素必須取出時，需進行二次手術移除，同時需清除周圍纖維化組織，多少會對陰莖造成一定程度損傷。

珍所寫道，出現什麼情況建議移除入珠？包括陰莖紅腫、發炎、化膿，勃起時疼痛或因疼痛導致性交中斷，勃起硬度不足或持續時間縮短，陰莖外觀變形或勃起形狀彎曲，伴侶無法接受或擔憂會造成對方不適。

診所表示，若出現上述症狀，建議及早至泌尿科由醫師進行完整評估，切勿自行擠壓或以民間偏方處理傷口，以免加重感染造成更嚴重損傷。

診所說，想體驗美好的性愛，你有更好、更安全的方法，可採用非侵入式方式一樣能享有絕佳的性愛體驗：

►安全增加性愛體驗

1、合格情趣用品

選用合格且安全的外用安全器具（陰莖套、紋路保險套…等），來增加刺激感。

2、低能量震波

使用聲波刺激陰莖海綿體新生，改善血流與勃起硬度，間接提高持久性與強度。

3、陰莖再生療法（P-shot）

抽取自體血漿注入後，利用血漿內血小板的生長因子，來修復受損組織並提高敏感度。

4、陰莖增粗手術

透過植入異體真皮、注射玻尿酸、自體脂肪移植等來增加粗度，可達到半永久效果。

5、藥物輔助

諮詢泌尿科醫師，經醫師評估後開立藥物促進勃起反應，延長性刺激的時間與強度。

診所提醒，先別急著把GG升級成狼牙棒、玉米棒，下決定之前先了解背後的真相，選對方式升級，能讓快感加倍、感情更甜蜜。