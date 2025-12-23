他怕三高「菜都用燙的」！醫一檢查嘆：大腦乾枯中

▲男子只吃燙青菜、滴油不沾，結果大腦「乾枯中」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人為追求養生、減重，常把「油脂」視為眼中釘。一名60歲男子怕罹患三高，嚴格執行「低脂飲食」多年，不只肉吃得少，青菜都只用燙的，結果換來的是嚴重「腦霧」，甚至懷疑自己快失智。經過功能醫學檢測，醫師發現他體內的必需脂肪酸嚴重缺乏，大腦因缺乏油脂滋潤，正處於乾枯狀態。經過3個月調理，他再回診「眼神都不一樣了」。

營養功能醫學專家劉博仁在粉專分享，張先生求診時透露自己近幾年吃得很清淡，早餐吃饅頭配醬瓜，青菜只用燙的、幾乎滴油不沾，不解「為什麼覺得腦袋越來越鈍？」剛講完的話轉頭就忘、專注力無法集中、整天昏昏沉沉。

劉博仁說，經過檢查，發現患者的細胞膜流動性極差，而針對此情況，不需要開藥，而是透過「挑對油」的飲食調整，導入富含單元不飽和脂肪酸的特級初榨橄欖油、魚油（Omega-3）及卵磷脂。僅僅調理3個月，他回診時開心表示自己腦袋裡的霧好像散開了，不只反應變快、精神也好很多。





▲好的油脂可延緩大腦退化速度。（示意圖／pixabay）

「這不是奇蹟，而是生理學。」劉博仁說明，因大腦中有60%為油脂組成，它需要好油來維持運作。2025年一項由哈佛大學公共衛生學院參與的大型世代研究、追蹤數萬名中老年人發現，當人們將飲食中5%熱量來源，從紅肉油脂、奶油等飽和脂肪，替換成橄欖油、堅果等植物性單元不飽和脂肪酸時，大腦的認知功能退化速度顯著減緩、大腦年齡平均年輕2～3歲。

此外，研究也顯示，血液中DHA/EPA濃度較高的人，其海馬迴（負責記憶的區域）萎縮速度較慢；研究更特別指出，若只是單純減少油脂攝取，卻用精製碳水化合物來填補熱量，反而會加速大腦發炎。

劉博仁強調，以功能醫學角度而言，單元不飽和脂肪酸與Omega-3脂肪酸（DHA/EPA）是大腦的抗老神器。前者主要來自橄欖油與酪梨，能降低壞膽固醇的氧化、保護腦血管彈性，且特級初榨橄欖油中的多酚，具有強大抗氧化能力，能清除腦內的代謝廢物；至於後者，則主要來自深海魚，攝取足量，細胞膜會變得柔軟、流動性佳，訊息傳遞就快。

若要護腦，劉博仁建議，將家裡的大豆沙拉油、調和油，換成特級初榨橄欖油或酪梨油；每週至少吃2～3次富含油脂的中小型魚類（如鯖魚、秋刀魚、鮭魚）；每天一掌心的堅果；以及依照麥得飲食建議，紅肉、奶油、起司、油炸物屬於飽和脂肪較高或易發炎的食物，每週不超過1～2 次，並絕對避開反式脂肪。