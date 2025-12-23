他鼠蹊部冒腫塊竟是「疝氣」　醫揭成因：嚴重恐腸壞死

▲書田診所泌尿科主任醫師陳鵬說明疝氣。（圖／書田診所提供）

記者洪巧藍／台北報導

56歲的蔡先生偶然發現左邊鼠蹊部有腫塊，觀察一個月後腫塊仍然存在且會有偶發性的疼痛，就醫檢查確認是「腹股溝疝氣」。醫師提醒，疝氣的發生與體質有關，包含長期便祕、慢性咳嗽、提重物等都有可能促使發生，也提醒民眾若摸到鼠蹊部的不明腫塊，應儘早就醫鑑別診斷，倘為疝氣時，及早修復缺損處可以避免更嚴重的嵌頓性疝氣發生。

收治個案的書田診所泌尿科主任醫師陳鵬表示，腹股溝疝氣是相當常見的疾病，最典型的症狀就是在下腹接近鼠蹊部的位置出現腫塊，尤其在腹部出力如咳嗽、抬重物時腫塊會更明顯，平躺後腫塊通常會很快消失，可能會有偶發性的局部疼痛；以成年人來說，男性多於女性，約為9：1。

陳鵬說明，疝氣的疾病機轉主要是因為腹股溝一帶的肌肉筋膜層薄弱缺損，導致腹腔內的腸道伴隨軟組織往缺損處膨出。根據成因及對結構造成的影響，疝氣有許多分類方式，陳鵬指出，若從鼠蹊管膨出稱為間接型，直接在腹股溝肌肉層凸出的則為直接型。像是攝護腺肥大導致的解尿困難、長期便祕、慢性咳嗽、提重物等都會增加腹內壓力，可能促使疝氣發生。

陳鵬提到，腹股溝疝氣大多可透過臨床病史跟理學檢查診斷，但鼠蹊部腫塊也可能是陰囊水腫、隱睪、脂肪瘤、淋巴腺腫大甚至動脈瘤或睪丸扭轉等特殊情況，需安排影像檢查，以排除其他鑑別診斷。

一旦診斷為疝氣，治療方式以手術為主。陳鵬表示，由於疝氣是腹壁的結構出現缺損，因此會需要以手術進行改善。目前疝氣手術方式多元，如傳統、微創、內視鏡等，使用自體組織修復或是網膜修補也有許多不同的選項，可與醫師討論適合的治療方式。

疝氣若不處理是否有風險？陳鵬指出，在疝氣產生初期，器官通常會隨姿勢改變回到腹腔內而不會有太明顯的症狀，但如果缺口處卡了太多腸子就可能會產生疼痛感，甚至完全卡住無法復位，使腸子腫脹進而壞死，造成嵌頓性疝氣，就需要緊急手術。

陳鵬提醒，疝氣的發生與體質有關，透過日常生活習慣的調整，降低發生機會，如維持適當體重、預防便秘、避免提重物，減少腹部用力。若民眾發現摸到鼠蹊部的不明腫塊，應儘早就醫鑑別診斷，倘為疝氣時，及早修復缺損處可以避免更嚴重的嵌頓性疝氣發生，以免小病變成大病。