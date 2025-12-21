天冷「腰背痛」患者增　醫揭好發原因：掌握4原則保養減痛

▲天冷容易腰痠背痛，示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

每逢秋冬季節，復健科門診總會湧入不少腰痠背痛患者，有人是舊疾復發，也有人原本沒有腰痛困擾，卻在天氣轉冷後開始覺得僵硬不適。醫師分析，天氣可能不是直接「引起」疼痛的元兇，但的確可能加重原本的症狀，提醒民眾可以透過4個方法做好腰背保養。

國泰綜合醫院復健科主治醫師劉怡均指出，許多人深信「天氣變化會讓疼痛加重甚至是誘發疼痛」，但目前醫學研究結果顯示仍有爭議，簡單來說就是「有時候會，但不是每個人都一樣。」

劉怡均分析，低溫確實可能讓肌肉與筋膜收縮、局部血流變慢，進而出現僵硬與痠痛感，但大規模前瞻性研究顯示，對於急性下背痛患者而言，氣溫、濕度、氣壓等氣象因素，與每日疼痛強度並無明顯關聯，換言之，新發作的腰痛，天氣並非主要影響因子。

不過劉怡均也提到，對於慢性肌肉骨骼疼痛族群，部分患者確實對天氣變化較為敏感，尤其氣壓或濕度改變時，症狀可能惡化。也有研究指出，氣壓劇烈起伏，可能影響患者對疼痛的主觀感受，讓疼痛「感覺更明顯」。近年研究甚至發現，低溫可能影響神經傳導機制，使部分人對疼痛更加敏感。「天氣不一定是直接引起疼痛的原因，但可能會加重原本的症狀。」

即便天氣未必是主因，秋冬仍是腰痠背痛好發季節，劉怡均建議，民眾可從生活中落實以下原則，降低大幅降低疼痛機率：

一、注意保暖

避免腰背部直接受寒，可視情況使用熱水袋或熱敷墊，每次15至20分鐘、每日1至3次，有助放鬆肌肉、緩解僵硬。

短期熱敷在急性期或肌肉緊繃時有一定療效，有助放鬆肌肉、短暫舒緩疼痛。

二、維持活動量

天氣冷也別久坐不動，建議規律進行快走、有氧運動、核心訓練與伸展，每週至少3至5次，能改善慢性腰痛與預防復發，必要時可諮詢復健科醫師或物理治療師。太極、瑜伽等也有助改善功能與疼痛感。

三、留意姿勢

避免久坐久躺，每30至60分鐘起身活動；搬重物時記得屈膝、靠近物品再提，必要時可短期搭配護腰輔助。

四、顧好情緒與睡眠

心理壓力與睡眠品質都會影響疼痛感受，維持充足睡眠、調適情緒，同樣有助減輕不適。

劉怡均提醒，多數秋冬腰痠背痛屬輕度不適，但若疼痛持續惡化超過兩週，或合併下肢麻木、無力、影響行走甚至大小便功能，應儘早就醫；中老年人若突然出現劇烈腰痛，也需排除骨折或神經壓迫的可能。