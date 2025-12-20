隨機砍人「台大仍有1人在加護」　院長曝最新傷勢：無傷及氣管

記者洪巧藍／台北報導

北市昨日傍晚發生隨機砍人事件含嫌犯在內共4人死亡，還有多人輕重傷。台大醫院院長余忠仁今（20）早說明，台大醫院收治2名傷者，其中1人因左胸穿刺傷大量內出血，雖經搶救仍不幸死亡；另一名傷患左頸部穿刺傷，所幸沒有傷及氣管，目前仍在加護病房，狀況穩定、神智清楚，除稍微疲憊，應該是無事。

▲賴清德到台大醫院探視捷運攻擊案傷者，衛福部長石崇良、台大醫院院長余忠仁陪同。

嫌犯張文昨日傍晚捷運台北車站、中山商圈發動煙霧彈攻擊且隨機砍人，最終墜樓身亡。賴清德總統今早前往台大醫院探視北市隨機襲擊事件傷者，衛福部長石崇良、台大醫院院長余忠仁陪同。

余忠仁表示，昨晚這起不幸事件有2名傷者送台大醫院，第一位到院前已經死亡，主要原因是左胸穿刺傷傷及左肺、左心房，大量內出血，經過急救之後不幸死亡。第二位是昨晚7時許送達，左頸部有穿刺傷，主要是刀傷，經電腦斷層檢查、手術室處理後，初步縫合沒有傷及內部氣管，目前在加護病房，狀況穩定，神智清楚，稍微疲憊，整體狀況應該無事。

衛福部今早說明，北捷煙霧彈事件發生後，衛福部第一時間透過台北區緊急醫療應變中心（EOC, Emergency Operation Center）協調各急救責任醫院，全力協助快速安置病患，提供醫療照護。

根據衛福部統計截至12月20日上午6點25分，北捷煙霧彈事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，目前有6人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人、急診留觀1人。

▲張文持刀及煙霧彈，在北車、中山站與誠品南西發動隨機攻擊。



台北車站

【死亡】

1. 余姓男子：57歲，背部刀傷，送醫宣告不治。

【受傷】

1. 劉男：54歲，捷運局員工，輕微嗆傷，意識清楚，送馬偕。

中山站、誠品南西

【死亡】

1. 張文：犯嫌、27歲，外科OHCA送國泰。因妨害兵役案件，遭桃園地檢署通緝，稍早搶救無效亡。

2. 蕭男：37歲騎士，職業為保全，當時正前往上班，外科OHCA送馬偕，頸部刀傷於20:10搶救不治。

3. 王男：37歲，逛街民眾，外科OHCA送新光。心臟外傷，經過搶救無效於22:13過世。

【受傷】

1. 蔣男：20歲，胸部穿刺傷，送內湖國醫。

2. 汪男：30歲，頸部外傷，送台大。

3. 黃女：56歲，左手受傷、肩部割傷，送中興。

4. 黃女：50歲，左臉、下巴撕裂傷，送松山三總。

自行就醫

2男4女，分別前往新光、和平、輔大、國泰、亞東醫院及土城長庚，受傷地點分布為4人於台北車站、1人於誠品南西、1人於中山站。

▼蕭男當時騎車經過，隨即遭到張文揮刀割頸奪命。