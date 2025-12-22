年輕女也會得！卵巢癌初期4症狀「像腸胃問題」　醫示警了

▲卵巢癌初期症狀像腸胃問題，醫師呼籲女性們要提高警覺。（示意圖／本報資料照）

文／張瑜芹醫師

很多女性對卵巢癌不太了解，卻不知道它可能默默威脅健康。卵巢癌初期症狀不太明顯，常常被當成一般腸胃問題，等發現時通常已經到了晚期。了解卵巢癌的早期警訊、高風險因素和檢查方式，對提高存活機會非常重要。這篇文章由婦產科張瑜芹醫師告訴你關於卵巢癌的所有重點，從早期徵兆到治療選擇，幫助你盡早發現，有效對抗這種常見但危險的婦科癌症。

卵巢癌是什麼？

卵巢癌（Ovarian cancer）是一種發生在卵巢組織的癌症，可能影響女性的生育功能和健康。

卵巢癌是指卵巢細胞異常增生，形成惡性腫瘤的疾病。由於卵巢位於骨盆腔內，早期症狀不明顯，常在發展到較晚期時才被發現。這種癌症多見於更年期後的女性，但年輕女性也有可能罹患。定期婦科檢查有助於早期發現，提高治療成功率。

卵巢癌的特徵

1.初期症狀不明顯：卵巢癌在早期通常沒有明顯的不適，容易被忽略，因此常延誤診斷。

2.常見腹脹或腸胃不適：患者可能出現持續腹脹、胃口變差、消化不良等類似腸胃問題的症狀。

3.高風險族群需特別注意：有卵巢癌家族病史、基因突變（如BRCA1、BRCA2）或未曾生育的女性，屬於較高風險族群，需更加留意健康狀況。

卵巢癌原因是什麼？

卵巢癌的原因與年齡、家族病史及生活習慣等多種因素有關。

卵巢癌的確切原因尚未完全明確，但研究顯示與年齡增長、遺傳基因、荷爾蒙變化及生活習慣等因素有關，特別是更年期後的女性、家族中曾有人罹患卵巢癌或乳癌的族群，風險會較高。某些生活型態，例如肥胖、長期高脂飲食，可能也會增加發病機率。

導致卵巢癌的原因

1.年齡增長：年齡是卵巢癌的主要風險因素之一，50歲以上的女性罹患機率明顯增加。

2.家族病史：若家族中有卵巢癌、乳癌或大腸癌病史，罹患卵巢癌的風險會提高。

3.基因突變：BRCA1或BRCA2基因突變的女性，罹患卵巢癌的機率比一般人更高。

卵巢癌初期症狀？

卵巢癌初期的症狀較不明顯，常被誤以為是腸胃或其他小毛病。

卵巢癌在早期通常沒有明顯的症狀，但有些人可能會出現腹脹、下腹悶痛、食慾變差或頻尿等不適感，容易讓人誤以為是消化不良或腸胃問題。由於症狀不具特異性，往往容易被忽略，因此若出現這些不適且持續不緩解，應及早就醫檢查。

卵巢癌初期症狀

1.腹脹感明顯：感覺腹部腫脹、悶脹，甚至肚子變大，但體重卻沒有增加。

2.消化不良或食慾不振：容易脹氣、吃一點東西就覺得飽，或明顯食慾下降。

3.頻尿或解便習慣改變：尿頻、急尿，或排便頻率變多、排便型態改變等狀況。

卵巢癌能自我檢測嗎？

卵巢癌無法單靠自我檢測確診，需透過專業檢查才能確認。

卵巢癌早期症狀不明顯，僅憑自我檢測較難發現。但若發現持續腹脹、下腹悶痛、食慾變差或解便習慣改變等不適，應儘早就醫檢查。醫師可透過骨盆腔超音波、CA-125腫瘤指數檢測或影像檢查來評估是否有異常情況，定期健康檢查是提早發現卵巢癌的最佳方法。

如何提高自我警覺

1.留意持續腹脹：若腹脹感明顯且持續數週不緩解，就要多加留意。

2.注意消化或食慾問題：若長期出現胃口變差、容易飽脹等情況，應考慮檢查。

3.觀察排尿與排便變化：頻尿、解便困難或排便型態異常，可能是身體發出的警訊。

卵巢癌存活率？

卵巢癌的存活率與發現的時機及癌症分期有密切關係，早期發現的存活率較高。

卵巢癌的存活率與病情的發現時機息息相關。若在第一期時發現，5年存活率可達90％以上；若發現時已是第三或第四期，存活率則會大幅下降至30％以下。由於卵巢癌早期症狀不明顯，經常在晚期才確診，因此定期健康檢查對於提升存活率非常重要。

影響卵巢癌存活率因素

1.癌症分期：發現得越早，治療效果越好。第一期存活率高，晚期則較不樂觀。

2.治療方式：結合手術與化療的積極治療方式，能有效提高存活率。

3.個人體質與健康狀況：年齡、免疫力及是否有其他慢性疾病，都會影響治療反應與恢復狀況。

卵巢癌復發率？

卵巢癌的復發率較高，尤其是中晚期患者，需密切追蹤治療狀況。

卵巢癌第三期或第四期的患者，復發機率可能超過70％，即使是早期患者，仍有一定風險，而復發通常發生在治療後的2年內，因此這段時間的密切追蹤相當重要。定期回診、監測腫瘤指數及影像檢查，有助於及早發現並控制復發情況。維持健康生活習慣及依照醫囑治療，也有助於降低復發風險。

卵巢癌復發的原因

1.癌細胞擴散特性：卵巢癌容易擴散到腹腔內，因此即使治療後仍可能殘留病灶，導致復發。

2.癌症分期較晚：卵巢癌早期症狀不明顯，許多患者確診時已是晚期，增加復發機率。

3.治療未徹底：若治療過程中有殘存癌細胞，或未完成完整療程，復發風險將提高。

卵巢癌治療方式？

卵巢癌的治療方式包括手術、化療，必要時可能搭配標靶治療或放射線治療。

卵巢癌的治療通常以手術為主，目的是切除腫瘤及受影響的組織，手術後多數患者需接受化療，以消滅殘存的癌細胞。對於特定類型或復發的卵巢癌，可能會搭配標靶治療或放射線治療來提高療效，治療方式會依病情、年齡及整體健康狀況調整，醫師會根據個人情況制定最合適的治療計劃。

卵巢癌常見治療方法

1.手術治療：通常會切除卵巢、子宮及其他受影響的組織，盡可能清除癌細胞。

2.化學治療：術後常見的輔助療法，以藥物消滅殘存的癌細胞，降低復發風險。

3.標靶治療：透過針對癌細胞特定特徵的藥物，提高治療效果並減少對正常細胞的影響。

卵巢癌不化療可以嗎？

卵巢癌是否需要化療，會根據腫瘤的類型、期數及病人的整體狀況來決定。

卵巢癌患者並非都一定要化療，若腫瘤發現得早、範圍小且沒有擴散，有些情況下僅透過手術就能達到良好的治療效果。不過，大多數卵巢癌患者仍需化療來消滅殘留的癌細胞，降低復發風險。是否接受化療應由醫師評估病況後決定，建議患者與醫師充分溝通，選擇最適合自己的治療方式。

這些情況可能不需要化療

早期發現且範圍小：若腫瘤仍局限在卵巢內，且病情穩定，單靠手術就可能已達到良好的治療效果。

腫瘤屬於低惡性度：某些生長速度較慢、惡性度較低的卵巢腫瘤，可能不需化療。個人健康狀況不適合化療：若患者年紀較大、身體狀況較差，醫師可能會考慮改採其他治療方式。

總結與建議

卵巢癌雖然難搞，但早期發現能大幅提高治療成功率和存活率。平時要注意是否有持續腹脹、總是覺得胃不舒服、上廁所習慣改變等警訊，定期做婦科檢查，特別是家族有相關病史的人更要小心。至於要不要化療，還是要聽專業醫師的建議，選擇最適合自己的治療方式。希望每位女性都能多關心自己的健康，別讓卵巢癌有機會找上門。別忘了，定期檢查才是最好的預防方法，總比生病後再治療好得多。

本文經授權轉自：醫師聯盟健康筆記《卵巢癌 初期症狀？原因、存活率、自我檢測方式》