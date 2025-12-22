「安心關懷小站」今於北捷中山站啟動　4名心理師可供諮商

▲張文在台北車站隨機殺人，M7出口有民眾獻花致敬罹難的余家昶。（圖／記者許凱彰攝）

記者邱俊吉／台北報導

台北車站與北捷中山站發生隨機攻擊事件釀4死11傷，也造成許多民眾恐慌。為此，台北市衛生局自今天下午1時起，會在中山站R7出口設置「安心關懷小站」，提供相關心理衛教，對於有需要的居民、市民，專業醫療人員可及時給予協助。

台北市衛生局心理衛生科科長江曉娟表示，類似的突發事件，除可能影響事發現場民眾的心理狀況，後續經相關消息的傳播，也可能造成其他民眾的心理壓力反應，故事發後安心專線已至少接到10通來電，主要是困擾於此事件引起的焦慮、不安、心悸等，而該局安排的專業人員亦提供適切的衛教緩解不適。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江曉娟說明，考量到某些人面對情緒困擾，較不適應單純用線上談話方式紓解，要透過面對面諮商更能奏效，故北市衛生協調台北、新北的諮商心理師公會等醫療團體，自今下午1時起至明年元旦止，在北捷中山站R7出口設立安心關懷小站，現場會安排4名具合格證照及實務經驗的專業心理師駐點，提供心理關懷、支持與諮詢。

此外，江曉娟說，安心關懷小站除將設置清楚標示提供方向指引，並將搭設帳棚，可確保民眾諮商隱私。

北市衛生局強調，民眾若於事件後出現焦慮、驚嚇、反覆回想、失眠等不適，皆屬常見心理壓力反應，若持續影響生活，請及早使用安心專線（02-33937885）、安心關懷小站或相關心理支持服務。