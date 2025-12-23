女「血壓飆到170」吃藥無效　醫揪元凶：3情況要快找病因

▲30歲前便出現高血壓，或使用多種藥物仍無法控制，應注意可能是「次發性高血壓」 。（圖／免費圖庫pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

年僅40歲、生活規律的李姓女老師，健檢卻發現血壓高達170/100mmHg，即使服用降血壓藥仍反覆失控，進一步檢查，才確診為「次發性高血壓」；醫師說，年輕族群若高血壓合併低血鉀、心悸或藥物效果不佳，別急著當成慢性病，要找出真正病因，血壓才有機會改善，甚至逆轉。

亞東醫院心臟血管內科主治醫師徐御凡指出，李老師平時飲食不重口味，作息正常，也沒有明顯家族病史，但服藥無法控制血壓，並出現手抖、心悸與肌肉無力等不適，與多數常見高血壓患者不同。

深入檢查後，醫療團隊發現李老師的血鉀偏低，追查原因，終於確診是「原發性醛固酮增多症」，屬於次發性高血壓的一種；針對病因治療後，她的血壓逐漸回穩，相關症狀也明顯改善。

徐御凡表示，多數民眾熟知的原發性高血壓，常與年齡、遺傳、飲食與生活壓力相關，往往難以找出單一明確原因，但血壓升高若是由其他疾病或藥物引起，則稱為次發性高血壓，其治療關鍵在於，只要能針對根本原因治療，血壓往往可明顯改善，治療方向與單純加藥有明顯差異。

針對次發性高血壓的成因，徐御凡說，可能與腎臟疾病、內分泌異常、血管構造問題，或長期使用特定藥物與飲食習慣有關，常伴隨低血鉀、心悸或體重變化等警訊；若在30歲前便出現高血壓，或血壓數值異常偏高，或使用多種藥物仍無法控制，均應提高警覺。

在評估上，醫師會依個別狀況安排血液、尿液檢查，必要時搭配影像檢查，或24小時血壓監測，以釐清真正病因。

徐御凡提醒，年紀不大卻長期血壓失控，別只當作體質問題，及早檢查、對症治療，才能真正管好血壓。