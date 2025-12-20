快訊／北捷案1傷患是愛滋感染者　衛福部下午緊急說明

▲北市隨機傷人案釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）

記者洪巧藍／台北報導

北市昨日傍晚發生隨機砍人事件造成嚴重傷亡，傳出有一名傷者疑似愛滋感染者，後續遭砍傷民眾恐有感染風險，衛生福利部今（20）日下午2:30緊急召開記者會說明。

【最新說明】

快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者 疾管署成立專案「暴露後預防」

嫌犯張文昨日傍晚捷運台北車站、中山商圈發動煙霧彈攻擊且隨機砍人，最終墜樓身亡，整起事件含嫌犯在內已有4人死亡，另有11人受傷，傷者仍有2人在加護病房收治。

衛福部今日下午召開「北市隨機襲擊事件重大說明」臨時記者會，衛福部長石崇良、疾管署長羅一鈞、北市衛生局長黃建華出席。

衛福部今早說明，北捷煙霧彈事件發生後，衛福部第一時間透過台北區緊急醫療應變中心（EOC, Emergency Operation Center）協調各急救責任醫院，全力協助快速安置病患，提供醫療照護。

根據衛福部統計截至12月20日上午6點25分，北捷煙霧彈事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，目前有6人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人、急診留觀1人。