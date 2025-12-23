流感單周8.3萬人就醫　罕見年底疫情仍低點





▲疾管署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（23）日公布上周類流感門急診就診計8.3萬人次，與前一周相當。疾管署長羅一鈞表示，今年罕見流感疫情到年底仍在低點，推估和秋季流感10年最高加上疫苗打氣旺，因此估計明年春節前後流感高峰會比往年緩和。

依據疾管署監測資料顯示，第51周（12月14日至20日）類流感門急診就診計83,851人次，與前一周相當；另上周（12月16日至22日）新增16例流感併發重症病例（3例H1N1、12例H3N2、1例A未分型）及6例死亡（均H3N2）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於新冠疫情，國內新冠疫情目前處低點波動，第51周新冠門急診就診計1,099人次，與前一周相當，主流變異株為NB.1.8.1；上周新增3例新冠併發重症本土病例及1例本土病例死亡。

值得注意的是，目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高；另WHO近期新增 BA.3.2為監測中變異株（VUM），目前占比仍低，須持續觀察。

疾管署指出，截至12月22日，公費流感疫苗接種數約654.7萬人次，新冠疫苗接種累計約155.6萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3.3萬人次。

另考量歷年流感疫情多於12月至翌年3月達流行高峰，為提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，降低重症與死亡風險，疾管署已增購15萬劑公費流感疫苗並於上周配送至衛生局，總計今年共採購682萬9,080劑流感疫苗供計畫對象使用。

另今年新冠疫苗接種亦較去年踴躍，考量年末至後續春節連假聚會旅遊等活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，自明年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，而接種疫苗約需2周才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾儘速接種。

疾管署提醒，時序入冬為呼吸道傳染病好發季節，流感及新冠病毒仍持續活躍於社區環境中，疾病傳播風險不容忽視，除落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息等衛生習慣，呼籲尚未接種新冠疫苗的公費對象，尤其為65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，趕快完成接種及早增強保護力，減少感染及相關併發症發生風險。

若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。