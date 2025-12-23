▲中醫師提醒，冬天也是泌尿道感染的高風險期。（圖／達志示意圖）

文／華人健康網

冬天天氣寒冷，流汗少、忘記補水，甚至習慣長時間憋尿，以及喜歡在冬天進補，尤其愛吃麻辣鍋，一不注意攝取到高鹽分的人要小心，恐引發泌尿道感染，造成頻尿及排尿疼痛的症狀。徐瑋憶中醫師提醒，冬天也是泌尿道感染的高風險期。中醫辨證泌尿道感染屬於「淋證」，有4大體質的人容易發生，建議透過中藥、針灸調理，以及提醒5點預防，遠離泌尿道感染的威脅。

徐瑋憶中醫師表示，泌尿道感染在女性比較容易發生，大約有5-8成的女性一生中至少發生一次泌尿道感染，其中有2-3成有反覆性的泌尿道感染。然而大於50歲男性因為容易前列腺肥大，發生泌尿道感染機率等同於50歲更年期的女性。

上泌尿道感染、下泌尿道感染症狀不同

泌尿道感染根據感染部位，可分為上泌尿道感染、下泌尿道感染。而上泌尿道感染與下泌尿道感染的症狀不同，若感染往到上泌尿道，即急性腎盂腎炎，可能出現發燒、畏寒、噁心、嘔吐、腰痛等全身性症狀。而下泌尿道感染，如膀胱炎、尿道炎等，常見症狀有頻尿、血尿、濁尿、小便疼痛、下腹痛等局部症狀。

徐瑋憶中醫師表示，泌尿道感染包含了一系列從泌尿道，往上至膀胱及腎臟的症狀疾病，及男性膀胱旁邊的前列腺疾病，以及無症狀的菌尿症。多數是由泌尿道上行感染，主要是大腸桿菌。若為念珠菌感染，是較特殊的從血行感染，需另外檢查是否有內臟器官的感染。

徐瑋憶中醫師表示，泌尿道感染急性期應優先使用抗生素治療緩解症狀，待症狀解除（急性感染緩解後），再治療免疫力低下問題及合併其他慢性疾病。

4大體質好發，中醫調理方法

以下是容易發生泌尿道感染的4大體質，以及相關中醫調理方法：

1.濕熱下注

症狀：小便黃且量少、灼熱痛、頻尿、急尿、下腹悶脹痛。

治法：清熱利濕。

中藥：八正散加五淋散加減。

穴位：

陰陵泉：小腿內側，脛骨內側髁後下方凹陷處。功效：化濕滯，調膀胱。

中極：下腹部正中線臍中下4寸處。功效：理氣，固精，利小便。

水泉：足內側部，內踝後下方，太谿穴直下1寸。調經、益腎。

2.肝鬱氣滯型

症狀： 排尿不順、憋脹感、情緒起伏後加重。

治法：清熱利濕，疏肝理氣。

中藥：八正散加柴胡疏肝散加減。

穴位：

太衝：足背第1～2蹠骨間隙的後方凹陷處。平肝熄風、清熱利膽。

三陰交：小腿內側，足內踝尖上3寸。功效：補脾土，助運化，通氣滯，疏下焦。

曲泉：膝內側部，屈膝內側橫紋，半腱肌、半膜肌止端前緣凹陷處。功效：清肝火、祛濕熱。

3.脾氣虛弱型

症狀：尿頻但無灼熱感、容易疲倦、食欲差、免疫力差。

治法：清熱養陰利濕，健脾益氣。

中藥：五淋散加補中益氣湯加減。

穴位：

氣海：下腹部正中線臍中下1.5寸。功效：理氣、益氣。

關元：下腹部正中線臍中下3寸。功效：益腎氣、利下焦。

足三里：小腿前外側，犢鼻下3寸，脛骨前緣外一橫指處。功效：調理脾胃，清熱化濕，降逆利氣。

4.腎陰虛型

症狀：尿黃、腰痠、口乾、午後容易燥熱，常發生在更年期的女性或是長期熬夜過勞者。

治法：清熱利濕，滋陰降火。

中藥：五淋散加知柏地黃丸加減。

穴位：

太谿：內踝尖與跟腱之間凹陷處。功效：益腎、降火。

照海：內踝尖正下方與距骨相接的凹陷處。功效：養陰、寧神。

復溜：小腿內側面，太溪直上2寸。功效：益腎、利水。

5點防泌尿道感染

除了透過中藥、針灸調理，徐瑋憶中醫師建議以下5點日常預防，遠離泌尿道感染的威脅：

1.勿常憋尿：

定時排尿，尤其是冬季大約2~3小時記得排尿，避免憋尿時間過長使尿液滯留膀胱，增加泌尿道感染機會。

2.注意清潔：

如廁後用正確的方式進行清潔，女性排尿後，應由前往後擦拭。

3.補充水分：

每天需喝足夠2000~3000 C.C.的水，至尿液顏色呈現淡黃色。

4.穿著通風：

勿穿著過緊的內褲及褲子，例如：棉質或棉麻材質。

5.補充益生菌：

益生菌助維持腸道內菌叢的生態，能保護泌尿道，減少陰道發炎、尿道發炎等狀況發生。

本文經授權轉自：華人健康網《冬天泌尿道感染拉警報！徐瑋憶中醫師：4大體質好發、5點防泌尿道感染》

