傷人案引恐慌　心理師籲「5方法緩解」：焦慮反覆回想是正常反應

▲雙北4個心理師公會發布聯合安心指引。（圖／取自台北市臨床心理師公會臉書）

生活中心／綜合報導

台北捷運昨晚發生隨機傷人案，包含犯嫌張文在內4人死亡。雙北4個心理師公會發布聯合安心指引，提醒民眾出現焦慮等情緒都是正常的，要避免二次傷害，一起做到「不觀看、不搜尋、不轉傳血腥或驚悚畫面」。指引也呼籲，如果有失眠、身心高度緊張、嚴重畏懼公共場所活動等3大症狀，勇於尋求專業協助。

台北市諮商心理師公會、台北市臨床心理師公會、新北市諮商心理師公會、新北市臨床心理師公會發布，「重大突發事件後的心理健康照顧，給民眾的一封安心訊息。」公會表示，北捷突發暴力事件造成社會震盪，許多人出現不安、焦慮、驚恐、憤怒、悲傷、失眠或身心不適，這些都是人在危機下常見且正常的反應，可以透過具體而溫和的行動、穩定與互助，陪彼此回到安全與秩序。

安心指引如下：

一、先安住內心——你的感受是真實且正常的

常見反應包括：

• 反覆想到事件、難以專注

• 情緒不安、易怒、悲傷或麻木

• 睡眠與食慾改變、身體不適

• 不想出門、害怕公共場所

大多數反應會隨時間、休息與支持逐漸減緩。請允許自己有情緒，不必急著「馬上恢復正常」。

二、停止傳播——最重要的心理保護行動

避免二次傷害，請一起做到：

• 不觀看、不搜尋、不轉傳血腥或驚悚畫面

• 不渲染細節、不散布未證實訊息

• 在群組中適度提醒停止轉傳

• 主動保護兒少，避免其暴露於刺激資訊

每一次不轉傳，都是在守護彼此的心理安全。

三、安心生活行動指引——保持警覺，但不必恐慌

外出時

• 放下手機，多留意環境

• 注意安全出口與人流動線

• 與親友同行或事先告知行程

心理上的準備

• 事前簡單想像「若發生狀況我可以怎麼做？」

• 適度準備有助降低慌亂

選擇留在家

• 若感到焦慮，留在家休息是負責任的自我照顧

• 可進行靜心活動，幫助身心回穩

四、彼此關心——最有效的安心力量

• 主動關心親友、同事與鄰居

• 陪伴、傾聽，而不是要求「別想太多」

• 多關注孩子、長者、脆弱族群

• 若身邊有人目擊或身處現場，更需要支持

一句：「你還好嗎？我在這裡。」往往就是力量。

五、若情緒難以緩解，請勇於尋求專業協助

以下狀況請務必尋求幫助：

• 強烈情緒持續數日且影響生活及工作

• 引發失眠、恐慌或身心高度緊張

• 嚴重畏懼公共場所活動

心理支持不是脆弱，而是力量。

求助資源

• 衛生福利部安心專線：1925（24 小時免費）

• 台北市社區心理衛生中心：02-3393-7885

• 新北市社區心理衛生中心：02-2257-2623

• 台北市／新北市心理師公會：查詢合格心理師與諮商資源

