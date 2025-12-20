傷人案引恐慌　心理師籲「5方法緩解」：焦慮反覆回想是正常反應

▲雙北4個心理師公會發布聯合安心指引。（圖／取自台北市臨床心理師公會臉書）
生活中心／綜合報導
台北捷運昨晚發生隨機傷人案，包含犯嫌張文在內4人死亡。雙北4個心理師公會發布聯合安心指引，提醒民眾出現焦慮等情緒都是正常的，要避免二次傷害，一起做到「不觀看、不搜尋、不轉傳血腥或驚悚畫面」。指引也呼籲，如果有失眠、身心高度緊張、嚴重畏懼公共場所活動等3大症狀，勇於尋求專業協助。
台北市諮商心理師公會、台北市臨床心理師公會、新北市諮商心理師公會、新北市臨床心理師公會發布，「重大突發事件後的心理健康照顧，給民眾的一封安心訊息。」公會表示，北捷突發暴力事件造成社會震盪，許多人出現不安、焦慮、驚恐、憤怒、悲傷、失眠或身心不適，這些都是人在危機下常見且正常的反應，可以透過具體而溫和的行動、穩定與互助，陪彼此回到安全與秩序。
安心指引如下：
一、先安住內心——你的感受是真實且正常的
常見反應包括：
• 反覆想到事件、難以專注
• 情緒不安、易怒、悲傷或麻木
• 睡眠與食慾改變、身體不適
• 不想出門、害怕公共場所
大多數反應會隨時間、休息與支持逐漸減緩。請允許自己有情緒，不必急著「馬上恢復正常」。
二、停止傳播——最重要的心理保護行動
避免二次傷害，請一起做到：
• 不觀看、不搜尋、不轉傳血腥或驚悚畫面
• 不渲染細節、不散布未證實訊息
• 在群組中適度提醒停止轉傳
• 主動保護兒少，避免其暴露於刺激資訊
每一次不轉傳，都是在守護彼此的心理安全。
三、安心生活行動指引——保持警覺，但不必恐慌
外出時
• 放下手機，多留意環境
• 注意安全出口與人流動線
• 與親友同行或事先告知行程
心理上的準備
• 事前簡單想像「若發生狀況我可以怎麼做？」
• 適度準備有助降低慌亂
選擇留在家
• 若感到焦慮，留在家休息是負責任的自我照顧
• 可進行靜心活動，幫助身心回穩
四、彼此關心——最有效的安心力量
• 主動關心親友、同事與鄰居
• 陪伴、傾聽，而不是要求「別想太多」
• 多關注孩子、長者、脆弱族群
• 若身邊有人目擊或身處現場，更需要支持
一句：「你還好嗎？我在這裡。」往往就是力量。
五、若情緒難以緩解，請勇於尋求專業協助
以下狀況請務必尋求幫助：
• 強烈情緒持續數日且影響生活及工作
• 引發失眠、恐慌或身心高度緊張
• 嚴重畏懼公共場所活動
心理支持不是脆弱，而是力量。
求助資源
• 衛生福利部安心專線：1925（24 小時免費）
• 台北市社區心理衛生中心：02-3393-7885
• 新北市社區心理衛生中心：02-2257-2623
• 台北市／新北市心理師公會：查詢合格心理師與諮商資源
▲雙北4個心理師公會發布聯合安心指引。（圖／取自台北市臨床心理師公會臉書）
讀者迴響