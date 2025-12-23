愛愛到一半「啪」一聲！　醫喊立刻掛急診

▲「陰莖骨折」是少見但需要緊急手術的急症。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

小倆口激情滾床單一不小心用力過猛，下一秒突聽到「啪」一聲，並伴隨慘烈哀號聲，務必要盡速就醫。泌尿科醫師江佩璋近期收治一名「陰莖骨折」的患者，生殖器腫得像茄子一樣，所幸送急診時即刻安排手術，預後恢復不錯。他也提醒，這種泌尿科急症得把握黃金時間內修補，對後續勃起功能與外觀恢復都很關鍵。

三總泌尿科醫師江佩璋在粉專分享，幾週前被急診醫師Call醒，需要趕去處理一台少見但刻不容緩的手術「陰莖骨折」，當時就連路過的同事都好奇，「是哪一根骨頭骨折？」他解釋，這斷的不是骨頭，而是勃起時像輪胎外皮一樣緊繃的結構「白膜」。

江佩璋說明，該名男子在親密行為時突然聽到「啪」一聲，下秒陰莖瞬間消風，接著局部迅速腫脹瘀青「變成茄子」，外觀變化非常明顯，當晚立刻安排手術，找到白膜破裂處並縫合修補，所幸隔天巡房時，患者陰莖腫脹處已明顯消腫、疼痛也獲得緩解。他強調，陰莖骨折屬於泌尿科急症，一旦遇到，請立刻掛急診，把握黃金修補期。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑曾解釋，俗稱的「陰莖骨折」正確學名為「陰莖海綿體白膜破裂」，男性能勃起即為有白膜存在，血液會灌進海綿體使其充血，一旦不小心被坐斷，白膜破裂造成海綿體血液滲出至陰莖表皮，即會導致瘀青變色、形狀扭曲。

開業泌尿科診所院長顧芳瑜也曾分享「3大危險姿勢」，提醒情侶們務必小心：

1.小心折斷GG姿勢：女上男下

該姿勢雖然讓女生較可控制自己的感覺與位置，但是過度激烈可能「折斷白膜」，導致陰莖骨折，一旦聽到「啪」一聲且伴隨劇烈疼痛和軟掉，別拖了請盡快就醫。

2.小心扭到腰的姿勢：火車便當

該姿勢需擁有良好的下盤與腰部的肌力，若用力不慎輕則腰部肌肉拉傷，重則可能導致脊椎骨折，所以沒有練過千萬不要輕易嘗試。

3.小心骨折的姿勢：水中愛愛

在浴室中「激情連結」不僅滑倒風險很高，全身塗滿肥皂水等清潔劑還可能引發生殖器或是膀胱發炎。