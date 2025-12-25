健保砸2.3億搶救兒科人力　明年調升住院、重大手術等3給付　

▲搶救兒科人力，健保署調整相關支付，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

全台各大醫院皆爆兒科醫師荒，健保署共擬會議昨日拍板調升兒童急重症支付標準，以提升人力投入誘因。健保署長陳亮妤表示，包含兒童一般病床與加護病房住院診察費、精神科日間住院治療費以及7項新生兒重大手術支付點數，健保總挹注費用近2.3億元，預計明年第一季實施。

近年來受到少子化衝擊，加上健保給付不足，使兒科及重症醫師人力持續流失。為了維護0到6歲兒童照護醫療量能，健保115年已匡列總額249億元，並於總額協商會議與西醫基層、醫院部門得到共識，希望此舉能有助兒童照護醫事人力的留任，提升兒童醫療品質。

健保署昨日召開「全民健保醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，陳亮妤表示，因應兒科及重症醫事人力出走，會中通過調升支付項目以提升人力投入誘因，分別有以下三項：

1. 加護病房住院診察費兒科專科醫師再加計20%，未滿2歲兒童一般病床住院診察費加成率由30%調升為60%，挹注1.9億。

2. 調升未滿6歲「精神科日間住院治療費」支付點提高83%-85%，預計挹注800萬。

3. 調升「隱睪雙側睪丸固定術」等7項新生兒重大手術支付點數，由3,250元~30,742元，調升至8,283元~34,034元，預計挹注3000萬。

健保署醫務管理組長劉林義說明，現行兒童一般病房給付針對未滿6個月嬰兒的加成率為60%，「6個月至未滿2歲」兒童加成率為30%，這次給付調整措施上路後，將統一調整為60%。

至於重大手術，劉林義說明，這是由外科醫學會提出7項給付不足項目，分別是新生兒重大手術包括隱睪雙側睪丸固定術、腹腔鏡精索靜脈曲張結紮、新生兒壞死性腸炎手術（含腸切除及吻合術）、新生兒壞死性腸炎手術（含腸造口）、新生兒胃穿孔修補術、新生兒臍疝氣修補術（複雜性）、嬰兒鼠蹊疝氣等。

除兒科人力，重症科人力也有出走情況，健保署本次共擬會也針對胸腔急重症科別，調升28006C「支氣管鏡檢查」支付點數，由1,680點調升至2,938點，預計挹注4000萬。

劉林義表示，相關支付調整後續經過預告、公告等行政程序，預計明年第一季實施。