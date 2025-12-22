台大「俠醫父女」搶救傷患　醫界致敬：最脆弱時站在病人身旁

▲台北市長蔣萬安親赴醫院感謝顏瑞昇父女檔。（圖／北市府提供）

記者趙于婷／台北報導

台北車站與北捷中山站隨機攻擊事件造成4死11傷，引發社會關注，其中有一對台大醫院的「醫師父女檔」在事發時協助傷患，受到外界讚賞。對此，台灣急診醫學會今發文表示，向顏瑞昇醫師與顏均蓉醫師致上誠摯敬意，在他人最脆弱的時刻，選擇站在病人身旁。

一名住院民眾在受傷第一時間受到一對醫師父女檔的即刻搶救，透過市府順利找到是台大醫院的顏姓父女檔。顏瑞昇與顏均蓉父女透過院方發布聲明：「我覺得救人是醫師的天職，而且這種大量傷患的場面，是急診醫師擅長處理的狀況，所以當時我沒有考慮太多可能發生的危險，就和女兒小顏醫師從對街趕過去幫忙評估和處理傷者。」

而顏瑞昇是台大急診醫學部主治醫師，台灣急診醫學會今在臉書發文指出，急診醫學是一門以時間壓力、資訊不完整與系統整合為核心的專業，急診醫師須在極短時間內完成風險評估、決定處置優先順序，並確保病人安全銜接後續醫療，支撐專業行動的，不僅是技術，更是醫者初心的內化，「在他人最脆弱的時刻，選擇站在病人身旁。」

台灣急診醫學會表示，謹向顏瑞昇醫師與顏均蓉醫師致上誠摯敬意，其行動正是急診醫學專業精神的具體展現，向所有在高壓、高風險情境中持續守護生命的急診醫師與醫療人員表達最深敬意，期盼社會持續重視急診醫療體系在公共安全、災難現場與緊急應變中的關鍵角色。