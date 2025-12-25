阿姨勤跑髮廊…頭好癢狂掉屑！醫見「詭異螢光」秒懂了

▲阿姨勤跑美髮院，竟因「那把梳子」而染上頭癬。（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

台大醫院皮膚部醫師烏惟新分享，一名60多歲阿姨求診時抱怨頭癢、皮屑多，還長了好幾顆膿包，診所都診斷為毛囊炎，用藥卻都好不了，經過美髮院業者推薦掛他的門診，一經檢查確診是「頭癬」，而兇手疑似就是美髮院那把公用的梳子，讓醫師聽了哭笑不得，直說，「這該算是種另類的售後服務嗎？」

烏惟新醫師在粉專分享，當時在門診一聽阿姨的年齡，再加上「停經後婦女」的關鍵字，腦中警報立刻響起，她雖掉髮不嚴重，但為保險起見仍拿出伍氏燈一照，果不其然，在髮根處隱隱透出一抹神秘的「螢光綠」，這在醫學上是極具指標性的頭皮黴菌感染，也就是「頭癬」。

烏惟新詢問阿姨，「您是不是常在外面洗頭，不習慣自己洗呀？」對方點點頭。他接著說明，「這就是了。頭癬通常是透過美髮院、理髮廳的公用梳子或理髮工具傳播的。當頭皮或頭髮上有黴菌孢子及菌絲，這些工具又沒有徹底消毒，就會交叉感染。」

▼美髮店的工具若未徹底消毒，恐一個傳一個。（示意圖／Unsplash）



阿姨連忙解釋，「可是醫生，我都有自備洗髮精耶！」烏惟新忍不住笑說，「這真的不是洗髮精的問題，是那把梳子的問題啦！」不過讓人啼笑皆非的還在後頭，當醫師好奇阿姨為何會找他看診？對方竟說，「是美髮廳的老闆叫我來找你的啦！他說之前去他那裡洗頭，頭皮有問題的客人，來找烏醫生都看好了，所以叫我也趕快來。」

烏惟新聽完後苦笑，「這該算是一種另類的『售後服務』嗎？」他說，雖然是充滿意外的「正面回饋」，但身為醫師仍要呼籲，到美髮院放鬆時，若能確認店家的工具消毒程序，或乾脆自備梳子，才能讓頭皮真正清爽無煩惱。

烏惟新補充，女性停經後，體內的去氫皮質酮硫酸鹽大幅下降，使得皮脂腺失去足夠的雄性素刺激，造成頭皮皮脂分泌量顯著減少，當缺乏皮脂中脂肪酸的天然生化保護屏障，頭皮環境變得有利於真菌附著與生長，此時若接觸到受污染的公用梳具，感染頭癬的機率大大增加。

烏惟新也提醒，若本身為熟齡女性，且發現頭皮出現莫名癢感、膿包，甚至不正常斷髮，應及早尋求皮膚科醫師的專業診斷。