大規模隨機殺人95%無關精神病　醫教「見義勇為」安全2招

▲張文在台北車站隨機犯案，M7出口有民眾獻花致敬罹難者。（圖／記者許凱彰攝）

記者邱俊吉／台北報導

每逢隨機攻擊事件，輿論往往第一時間聚焦兇嫌是否有精神疾病。對此，醫師直言，這樣的討論過度簡化，也會加深對精神疾病的誤解與汙名；根據國外研究，類似暴力事件絕大多數不能歸因於精神疾病，民眾與其花時間探究兇嫌的身分、特質，還不如多學自保之道。

根據外電報導，美國社群媒體（American Community Media，ACoM）日前舉行線上簡報會，邀請校園槍擊事件倖存者、精神醫學與公共衛生專家，探討大規模槍擊成因，其中哥倫比亞大學預防與評估中心主任、精神科教授Ragy Girgis分享其團隊研究成果，分析1900年至今、涵蓋全球約2300起大規模隨機殺人案後，發現約95%的美國大規模槍擊事件，與精神疾病無直接因果關係，僅約5%與嚴重精神病有關。

對於精神疾病與隨機攻擊事件，景美醫院精神科主任、台安醫院精神科主治醫師許正典說，其相關性極低，以常見的憂鬱症來看，患者多半缺乏執行的活動力；躁鬱症病人的思考型態則偏向跳躍、發散，不容易系統性規劃犯案細節；至於思覺失調症，常有幻聽、幻視，難以策劃縝密的攻擊行為。

許正典強調，許多重大暴力事件的兇嫌，往往涉有長期挫折、社會孤立與心理扭曲，無法以疾病診斷解釋個案暴力行為，所以民眾與其追問「他有沒有病」，更該將焦點放在當下能做的自我保護。

此外，許正典說，心理狀態有如天氣變化難預測，一般人不可能、也不需要去辨識誰有「潛在危險」，真正務實的做法是在事件後這段期間，維持日常與人際互動，避免因恐懼而把自己孤立起來。

談到自我保護，許正典提醒，若要「見義勇為」，前提必須是自身安全，除非有專業訓練或明確優勢，否則不宜貿然與持械者近身，面對疑似危險情境，記住應「保持距離、邊逃邊喊」，一方面製造震懾效果，一方面提高周遭民眾戒心，同時為自己創造逃離空間。

許正典強調，這是「避凶化吉」，但仍屬「見義勇為」，勇敢未必要讓自己深涉險境，在不可控的情況下，選擇安全性最高的行動來維持正義，是相對較好的選擇。