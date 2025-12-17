腿痠腳麻竟是血管老化病變？　及早揪出下肢動脈阻塞避悲劇

▲楊凱迪醫師指出，腿痠腳麻竟是血管老化病變？（圖／聯新國際醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

聯新國際醫院心臟血管外科楊凱迪醫師17日指出，氣溫驟降會造成血管收縮、血壓波動，提醒民眾寒冷會加劇原本狹窄的動脈循環不良，增加下肢動脈阻塞性疾病惡化與血栓形成機率；若出現腿痠麻、疼痛、下肢冰冷或傷口久不癒合，恐已是血流不足警訊，一旦延誤治療，血管完全阻塞恐導致組織壞死甚至截肢。

楊凱迪醫師近期診治一名64歲長期洗腎的女性患者，數月來反覆出現下肢刺痛，夜深與洗腎後特別明顯，同時右小腿與腳踝各有一處約3x5公分久未癒合的慢性傷口。整形外科醫師清創時發現傷口幾乎沒有出血，轉介心臟血管外科，經「踝臂血壓指數（ABI）檢查」左右腳分別為僅約0.67及0.64，代表下肢血流循環不良。電腦斷層血管攝影更顯示雙側股動脈及膕動脈嚴重狹窄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

與患者溝通後，決定採行「微創導管血管內介入治療」，目前的血管內治療，除了常見的血管內氣球擴張與支架放置，亦可使用「機械式除栓裝置」，清除血管壁上的鈣化斑塊。搭配「血管內超音波（IVUS）」提供斑塊的即時三維影像，協助醫師精準定位斑塊方位。

▲右股動脈脈阻塞(左側箭號處)。（圖／聯新國際醫院提供）

楊凱迪解釋傳統氣球擴張術雖能推開斑塊，但術後易再狹窄，若能清除斑塊，再使用「塗藥氣球」或「塗藥支架」維持血管管徑，可有效維持血管長期通暢。相較傳統除栓手術需大範圍切開整條血管相比，微創導管僅需2至3毫米的穿刺傷口，傷口極小，對高齡、洗腎或多重慢性病患者，提供更安全有效的選擇。

下肢動脈阻塞性疾病屬於動脈粥狀硬化引起的「血管老化病變」，隨年齡增長，內膜增生與斑塊堆積使動脈逐漸狹窄甚至阻塞，導致末梢組織缺血壞死。流行病學顯示，此病好發於 50 歲以上族群，65 歲後發生率明顯上升，80 歲以上更是每五人就有一人受影響，且男性症狀較女性明顯。

動脈粥狀硬化為全身性血管疾病，若阻塞發生在腦部即為腦中風，在心臟為心肌梗塞，位於下肢便形成下肢動脈阻塞。但初期症狀不易察覺，包括走一小段路即出現腿部劇痛需停下休息（間歇性跛行）、下肢冰冷、皮膚無光澤、趾甲增厚及傷口長期不癒等，讓患者誤以為是退化或疲勞，等到潰瘍惡化、腳趾發黑或劇痛難耐就醫時，已進入重度缺血階段。

更危險的是當斑塊因受血壓劇烈波動生成血栓，恐引發急性阻塞，就是俗稱「腳中風」。楊凱迪指出若出現突發劇痛、皮膚蒼白、脈搏消失、感覺異常與肢體癱瘓等典型「5P 症狀」，代表已發生急性缺血，若4至6小時內未能恢復血流，組織恐將出現不可逆壞死，讓截肢風險驟升。

楊凱迪強調，下肢動脈阻塞性疾病不是「小毛病」，而是攸關肢體存亡的血管急症。當民眾出現腿痠疼痛、腳麻或傷口久治不癒，應提高警覺立即接受血流評估，及早介入治療，才能遠離下肢動脈阻塞悄無聲息的傷害。