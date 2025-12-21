研究揭肥胖「心魔」會擊敗運動意願　專家：被嫌胖更不想動

▲最新研究發現體重愈重，心理壓力愈大，當壓力過大，連動都不想動。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者邱俊吉／台北報導

擔心親友發福，有人會說「你愈來愈胖，要快運動」，小心出現反效果。最新跨國研究顯示，體重愈重的人愈容易產生「再努力也沒用」的想法，這不是意志力不足，而是社會對肥胖汙名化造成的「心魔」常降低運動意願，若想建議瘦身，不宜只是要人多動或拿其他對象為例，減少負面、比較，成功機率較高。

成功大學健康照護科學研究所教授林宗瑩指出，過去研究顯示，體重較重者更容易在生活中感到被否定，為緩解這類心理壓力，可能轉而以進食作為紓解方式，導致體重持續增加，形成體重愈重、汙名化感受愈強、運動愈少的困局。

林宗瑩指出，過去常將運動不足歸因於缺乏意志力，研究團隊則認為，心理層面的羞愧與被否定感，才是讓人遠離運動的關鍵原因。為驗證此想法，這項研究招募來自台灣、香港的1383名大學生與研究生參與，平均年齡約25歲，男性占40.2%，並以問卷測量其體重、運動量及其對於體重汙名化的感受等，再分析相關性。

研究結果顯示，自認因體重遭汙名化感覺愈高者，愈容易產生逃避運動的想法，連帶使運動量下降；此外，比較台、港樣本，可發現兩地在體重、體重汙名與逃避運動之間的關聯結構相似，不過台灣學子整體的體重較重，體重汙名程度也相對較高。相關研究成果已於日前發表在國際醫學期刊《Acta Psychologica》。

針對研究發現，林宗瑩認為，不論是健康政策推廣，或只是勸身邊的親友多運動，其實都不能忽略體重過重帶來的心理負擔，若僅單純要求增加運動量，反而可能加深逃避行為，適得其反。

林宗瑩建議，提升身體活動量的策略，應結合心理、環境的調整，例如不要一直以某些身材出眾的偶像作為標竿，運動場域也不宜使用滿滿的類似「要動才會瘦」標語，盡量減少體重標籤化與外型壓力，才能打造讓不同體型者都能安心參與的空間，真正幫助民眾走出不動的困境。