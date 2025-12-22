快車肉乾、momo都違規　北市抽驗「網購醃漬食品」5件不合格

▲快車肉乾販售的「H19化核應子」檢出甜味劑「蔗糖素」。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布114年度網購醃漬食品抽驗結果，其中有5件標示不符規定，違規產品包括「快車肉乾」、「momo購物網」以及「蝦皮購物」販售的柚仔果、洛神、化核應子等產品被查獲使用甜味劑，但外包裝成分卻未標示。

台北市衛生局檢驗科科長黃景義指出，114年度網購醃漬食品總計抽驗25件產品，包含醃漬蔬菜10件、蜜餞食品6件、醃漬水果1件、脫水蔬果1件、糖漬醃漬果類2件及八仙果5件，檢驗食品添加物如防腐劑、甜味劑、漂白劑、殺菌劑及著色劑等項目，檢驗結果均符合規定，但其中5件涉標示不符規定。

違規產品包括快車肉乾販售的「H19化核應子」檢出甜味劑「蔗糖素」， 但外包裝未標示，來源廠商為青草地食品有限公司；momo購物網販售的「柚仔果」和「八仙果（清涼型）」也檢出甜味劑「蔗糖素」，但外包裝未標示，來源廠商為彰化縣赤柑食品和台南市恩澤企業社。

另外，蝦皮「梅工坊」販售的「洛神花」檢出甜味劑「環己基（代）磺醯胺酸鹽」，外包裝同樣未標示，不過標示的甜味劑「紐甜」未檢出，來源廠商為桃園市梅工坊蜜餞專賣店；蝦皮「甜園小舖販售」的「八仙果（赤小柚）」檢出甜味劑「醋磺內酯鉀」及「環己基（代）磺醯胺酸鹽」，外包裝未標示，來源廠商為台中市甜園。

黃景義說，針對不符規定產品，已令業者或移請所轄衛生局通知平台下架不得販售，經查產品來源屬外縣市者已移所轄衛生局處辦，業者倘經調查違規屬實，將依法處辦。