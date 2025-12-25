「風寒、風熱」差很大！中醫曝「2種感冒類型」症狀一次看

▲風寒感冒和風熱感冒症狀不同。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

氣溫變化大，加上近期冷氣團報到，不少人出現感冒症狀，中醫師指出，中醫治療一般感冒主要是「辨證論治」，分清楚是「風寒感冒」、「風熱感冒」，這兩種類型感冒的症狀也不同。

中醫師周宗翰指出，「風寒感冒」症狀包括「明顯怕冷、狂打噴嚏、流清澈的鼻水、痰是白色的」，治療調理重點是「辛溫解表」，要把體內的寒氣逼出來。在飲食建議上，可以喝點溫熱的黑糖薑茶幫助微微發汗，煮湯或粥時，多放點蔥白，都有助於驅散風寒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而「風熱感冒」症狀包括「喉嚨腫痛、身體發熱、流黃稠的鼻涕、痰是黃色的」，治療調理重點包括「辛涼解表」，要把身體的熱毒清掉。飲食建議上，可以喝點薄荷茶或菊花茶幫助清熱，也可多吃梨子、蓮藕等涼潤的食物，要特別注意的是，絕對要避免吃燒烤、油炸等助長火氣的食物。

在藥物治療上，風寒型常用桂枝湯、葛根湯；風熱型則用銀翹散、桑菊飲。不過周宗翰提醒，若要使用藥物，一定要經過專業診斷，不建議自行抓藥；另外，感冒也可透過針灸緩解不適，合谷、曲池穴可幫助退燒、緩解喉嚨痛，風池穴則能改善頭痛與鼻塞。

周宗翰建議，日常一定要注意脖頸保暖，脖子後的「風池穴」是風邪最容易入侵的地方，感冒時避免大魚大肉，讓腸胃好好休息，才能集中力量對抗病毒，另也要有充足睡眠才能養足「正氣」，抵抗力才會好。