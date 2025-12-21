別再用棉花棒挖！醫警告：耳垢越推越深　「耳朵進水」3招有效

▲很多人喜歡拿棉花棒掏挖耳朵，醫師急勸不要。（示意圖／奇美醫學中心提供）

記者李佳蓉／綜合報導

每天洗完澡後，用棉花棒挖一挖進水的耳朵，那股爽感讓許多人欲罷不能！不過，耳鼻喉科醫師張嘉峻直呼「這是錯誤習慣」，恐更容易把濕軟的耳垢推到深處，進而影響聽力。他建議，若覺得耳朵濕濕的不舒服，試試跳一跳、用吹風機吹乾或自然風乾，是更安全有效的做法。

用棉花棒挖耳朵看似再正常不過的舉動，看在醫師眼裡卻是大忌！醫師張嘉峻在粉專指出，當棉花棒進入耳朵後，在看不到的情況下容易把濕軟的耳垢推到深處，久而久之堆積在耳膜上就容易影響聽力、也不易取出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張嘉峻分享，如果覺得耳朵有水，可以考慮跳一跳，像游泳時耳朵進水一樣，拉拉耳朵、上下跳動讓水流出來；或用吹風機調溫冷風吹乾；自然風乾也可以，一開始或許會不習慣，但幾天後就適應了。

張嘉峻也提醒，一旦覺得耳朵出現痛、癢、悶等不適症狀，仍建議至耳鼻喉科門診交由醫師診斷。

▲醫師認為自行挖耳朵的工具「越粗越好」，清潔過的小拇指剛剛好。（示意圖／記者李佳蓉攝）

耳朵好癢，不少人都會用棉花棒、耳扒子或手指挖，若真的要選，耳鼻喉科醫師陳亮宇坦言較推薦最後者。陳亮宇曾接受《ETtoday健康雲》採訪時說明，用手指挖主要是避免挖得太深入致使耳屎卡太深，「我真的覺得挖耳朵的深度，就是小拇指可及的地方就好了。」他也不忘提醒，挖耳朵前應先洗手消毒。

陳亮宇強調，如果耳朵真的很癢，且伴隨其他症狀，像是有味道的分泌物，可能是外耳炎的跡象；也曾有患者在外使用不乾淨的器具挖耳朵，恐有耳黴菌的風險；另外癢感發作時，若伴隨著細小的聲音，則可能有小蟲或異物入侵耳朵；或是發癢合併影響聽力等等，以上都建議直接就醫尋求協助，別再自己挖了。