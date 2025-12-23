吞口水就想哭！喉嚨痛「5招自救」　醫認證：立即有效

▲喉嚨痛一吞口水就想哭，除了吃藥，你都怎麼緩解？（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

天冷生病的人好多！最常出現的症狀不外乎咳嗽、流鼻水，和一吞口水就崩潰的喉嚨痛。耳鼻喉科醫師張嘉峻分享5招舒緩，透過溫涼飲食、喝蜂蜜水、使用喉嚨噴劑、以溫鹽水漱口及維持房間濕度，讓喉嚨不適獲得解救。不過，他也提醒，一旦有高燒不退或伴隨頸部淋巴結腫大、吞口水困難和呼吸急促等警訊，請立即就醫，背後原因不單純。

張嘉峻醫師在粉專《小峻醫師 張嘉峻》發文衛教喉嚨痛「5招自救法」：

1. 溫涼飲食，必要時來點冰

避開高溫、刺激性食物（辣、炸、酸）等會讓發炎更嚴重的食物。若沒有嚴重咳嗽，少量的冰品反而是好幫手，冰涼感能暫時麻痺喉嚨痛感、緩解腫脹。此外，多喝溫開水、清淡的雞湯也能保持喉嚨濕潤。

2. 喝一杯無添加物的蜂蜜水

蜂蜜具有天然的抗菌和潤喉效果，能覆蓋在喉嚨黏膜上，舒緩刺激。但1歲以下的嬰兒絕對不能吃蜂蜜，有肉毒桿菌中毒的風險。

3. 使用喉嚨噴劑

市售噴劑常含局部麻醉或消炎止痛（NSAID）成分，是立即緩解疼痛的好幫手，但務必遵照仿單指示，不可過度使用。

4. 溫鹽水漱口

將半茶匙鹽溶於一杯溫水，仰頭、深度漱喉後吐掉。溫鹽水有助於減少喉嚨發炎腫脹，沖洗掉附著在喉嚨上的細菌與分泌物。

5. 維持房間濕度

晚上睡覺時，乾燥的空氣使喉嚨痛加劇。建議使用加濕器或在床邊放一杯水，將濕度維持在40至60%左右。

喉嚨痛原因複雜，張嘉峻提醒，若出現超過38.5度的高燒不退，或伴隨頸部淋巴結明顯腫大；吞嚥疼痛難以忍受，連吞口水都非常困難；以及呼吸急促、聲音含糊不清或出現喘鳴聲，請立刻就醫。他說明，多數喉嚨痛是病毒性感冒，但有些情況恐為扁桃腺炎、細菌感染，甚至會影響呼吸道，必須立即就醫檢查，需以內視鏡才能確認病灶、對症下藥才好得快。